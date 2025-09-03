Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2025-го сократились на 17,6% год к году

По итогам восьми месяцев падение составило 23%.Объём продаж новых легковых автомобилей в августе 2025 года составил 122,2 тысячи штук, подсчитали в «Автостате». Это максимальный с начала года показатель, отмечают «Ведомости».Наибольшую долю рынка в 22,6% занимает «АвтоВАЗ». Число проданных за месяц моделей Lada составило 27,6 тысячи машин. Самым популярным иностранным брендом стал Haval — его продажи достигли 16 тысяч автомобилей.Всего за январь-август 2025 года продажи новых легковых машин в России составили 773,2 тысячи штук (-23% год к году). Из десяти наиболее популярных марок рост продаж показали Solaris (в 2,2 раза), Toyota (+23%), Jetour (+13%) и Belgee (+51%). Наибольшее снижение у Geely и Omoda (по 46%).Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что рынок находится «в состоянии осторожной стабилизации после периода турбулентности». Они ожидают продолжения экспансии китайских марок, но отмечают замедление роста цен. При этом склады дилеров по-прежнему затоварены, особенно машинами премиум-сегмента.Фото «Ведомости» Весной 2025 года о «драматическом» падении российского рынка говорил «АвтоВАЗ». В мае «Ъ» рассказывал, что производитель попросил Минпромторг о прямых субсидиях для скидок на новые автомобили.По итогам первого полугодия падение продаж составило 28%. Тогда же глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что видит основания для роста цен, объяснив это увеличением себестоимости производства.#новости #авторынок