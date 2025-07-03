Продажи новых автомобилей в России за первые полгода 2025-го упали на 28% год к году

Продажи произведённых в России машин падали не так сильно, как рынок в целом, отметили в Минпромторге.По итогам января-июня 2025 года в России продали около 607,48 тысячи новых автомобилей (до трёх лет), сообщил Минпромторг. В том числе: почти 526,7 тысячи легковых (-26% в годовом выражении), 48,8 тысячи лёгких коммерческих (-19%), 27 тысяч грузовых и 4925 автобусов (по -54%).Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 333 тысячи штук — это на 11% меньше показателей первой половины 2024 года.В июне продажи автомобилей, произведённых в России, упали на 12,5% год к году и составили 56,2 тысячи автомобилей. Импортных — 44,7 тысячи (на 45% меньше год к году).Весной 2025 года о «драматическом» падении российского рынка говорил «АвтоВАЗ». В мае «Ъ» рассказывал, что производитель попросил Минпромторг о прямых субсидиях для скидок на новые автомобили. А в июне глава компании Максим Соколов заявил, что «видит основания» для индексации цен на автомобили.Полина ЛааксоМнениявчера«Боссы "АвтоВАЗа" сами вырыли себе яму»: депутат Сергей Миронов призвал российский автозавод не «ныть» о ценовой политике китайских компаний В апреле 2025 года глава «АвтоВАЗа» говорил о «драматическом» падении продаж.#новости #автомобили