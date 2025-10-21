Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Транспорт

«Яндекс» рассчитывает протестировать роботакси среди «обычных» пассажиров в 2026 году — пока только в Москве

И с водителем-испытателем за рулём.

Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС
  • Согласно текущей задумке, автономное такси будет назначаться «случайно», но пассажир сможет отказаться от поездки, сообщил глава «Яндекс Такси» Александр Аникин.
  • Список районов Москвы, где запустят первую сотню роботакси для обычных пассажиров, должен быть «умеренно широким» — «чтобы это было реальным решением транспортной задачи», а не «демонстрационными поездками».
  • Стоимость, по подсчётам «Яндекса», будет такой же, как при поездках на традиционных автомобилях.
  • Регулирование ДТП с беспилотным такси пока не определили. Аникин считает, что за аварии по причине «конструкционных» проблем ответственность должен нести производитель, а при «эксплуатационных» проблемах — эксплуатант.
  • «Яндекс» тестирует беспилотники с 2017 года. В России первые испытания прошли в 2018 году в Иннополисе и Москве. В июне 2023 года компания в тестовом режиме запустила роботакси в московском районе Ясенево, а в октябре — в Сириусе.
  • В марте 2025 года Минэкономразвития продлило эксперимент по тестированию беспилотного такси «Яндекса» до 2028 года.
Полина Лааксо
Транспорт
«Быть лидером рынка не запрещено»: глава «Яндекс Такси» — о локализации машин, такси как бирже и переходе на электромобили

Несколько тезисов из разговора Александра Аникина с РБК.

Аникин. Источник фото: РБК

#новости

4
4
1
47 комментариев