«Яндекс» рассчитывает протестировать роботакси среди «обычных» пассажиров в 2026 году — пока только в Москве

И с водителем-испытателем за рулём.Источник фото: ТАСССогласно текущей задумке, автономное такси будет назначаться «случайно», но пассажир сможет отказаться от поездки, сообщил глава «Яндекс Такси» Александр Аникин.Список районов Москвы, где запустят первую сотню роботакси для обычных пассажиров, должен быть «умеренно широким» — «чтобы это было реальным решением транспортной задачи», а не «демонстрационными поездками».Стоимость, по подсчётам «Яндекса», будет такой же, как при поездках на традиционных автомобилях.Регулирование ДТП с беспилотным такси пока не определили. Аникин считает, что за аварии по причине «конструкционных» проблем ответственность должен нести производитель, а при «эксплуатационных» проблемах — эксплуатант.«Яндекс» тестирует беспилотники с 2017 года. В России первые испытания прошли в 2018 году в Иннополисе и Москве. В июне 2023 года компания в тестовом режиме запустила роботакси в московском районе Ясенево, а в октябре — в Сириусе.В марте 2025 года Минэкономразвития продлило эксперимент по тестированию беспилотного такси «Яндекса» до 2028 года.Полина ЛааксоТранспорт3ч