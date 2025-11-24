РБК: правительство поддержало идею разрешить частным таксистам использовать личные машины, которые не соответствуют требованиям по локализации

Соответствующий законопроект предлагает ввести квоту — не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси.Источник: Госдума О том, что правительство поддержало законопроект группы депутатов, рассказали источники РБК. Документ позволит физлицам включать свои машины в региональные реестры такси, даже если они не соответствуют нормам локализации.Есть условие: автомобиль должен находиться в собственности более шести месяцев, а владелец — использовать его без привлечения третьих лиц. В случае принятия законопроекта, право использовать «нелокализованные» личные машины будет действовать до 1 января 2033 года.Для этой категории депутаты также предложили предусмотреть квоту: не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси. По плану квоты будет ежегодно устанавливать Минтранс.По словам источников, правительство поддержало законопроект с оговорками: нужно прописать критерии установления квот и уточнить понятия «региональная квота» и «нераспределённый объём квот».Закон о локализации такси должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка. Для включения в реестр такси машины должны соответствовать одному из требований: соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках, или производство в рамках СПИК. Баллы начисляются за производство автомобиля на предприятии в России и использование отечественных компонентов.В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси: в него попали 22 модели марок Lada, «Москвича», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah. Ведомство говорило, что будет обновлять список — например, добавит модели Haval и Tenet.В конце октября «Опора России» попросила правительство отложить требование по локализации такси для самозанятых и ИП, писал «Ъ». Согласно письму организации, многие самозанятые водители не смогут поменять автомобиль на новый отечественный — их стоимость часто в два раза выше подержанных аналогов. В итоге с марта 2026 года с легального рынка пассажирских перевозок могут уйти 200 тысяч водителей.#новости #такси