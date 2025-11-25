«Яндекс Карты» запустили более детализированные голосовые подсказки по маршрутам в «Картах» и «Навигаторе»

По данным сервиса, водители теряют до 15 минут за поездку из-за пропущенных съездов и поворотов. Теперь «Яндекс Карты» будут упоминать конкретные указатели, дорожные ориентиры, улицы и номера съездов, рассказали в «Яндексе». Например: «Поверните направо по указателю "МКАД"», «Съезд у моста», «Сверните на Малую Бронную», «Сверните на втором съезде», «Через 400 метров держитесь второй правой полосы по указателю "МКАД"».Чтобы собрать данные, сервис провёл свыше 15 тысяч тестовых заездов, «разметив манёвры», и обучил нейросети определять, какие подсказки пригодятся водителю и когда их нужно дать.В будущем добавят больше ориентиров, включая магазины и достопримечательности, а система будет подстраиваться под конкретного пользователя. Если он часто ездит по одному маршруту, подсказки будут звучать реже, если же маршруты новые или загородные — чаще.В сентябре 2025 года «Яндекс Карты» разрешили пользователям загружать собственные 3D-модели зданий и начали показывать актуальные сигналы светофоров во всех районах Москвы.В ноябре — в тестовом режиме и для ограниченного количества пользователей — добавили в приложение чат с ИИ-помощником на базе Alice AI. Можно попросить бота составить план на день или спросить, чем заняться, например, с детьми. Для ответа он изучит карточки мест.#новости #яндекскарты