Таня Боброва
Транспорт

Фото: первый предсерийный электромобиль «Атом», который сошёл с конвейера в Москве

Компания готовится к старту серийного производства.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.autonews.ru%2Fnews%2F692833269a7947bfa0ba9176&postId=2620934" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">«Атом» / Autonews</a>
  • «Атом» рассказал о сборке первого автомобиля бренда серии PT (plant trial). «Это означает, что самая важная веха для любого автомобильного проекта пройдена и после сборки тестовых партий последует запуск серийных продаж», — пояснила компания.
  • В пресс-службе отметили, что машины PT-серии созданы по тем же стандартам, что и в серийном производстве. Они нужны для отработки времени цикла и качества сборки и других операций. На первом образце инженеры также протестировали работу электроники.
Источник: «Атом» / Autonews
  • «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч займёт 8 секунд. Летом 2023 года компания открыла предзаказ, не указав цену будущей машины. В январе 2024 года производитель говорил, что получил 105 тысяч предзаказов от b2b- и b2c-клиентов. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
Артур Томилко
Транспорт
Разработчик электромобиля «Атом» показал интерфейсы для экрана на руле и проекции на лобовое стекло

Серийное производство машины компания планировала запустить в 2025 году на заводе «Москвич».

