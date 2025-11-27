Фото: первый предсерийный электромобиль «Атом», который сошёл с конвейера в Москве

Компания готовится к старту серийного производства.Источник: «Атом» / Autonews«Атом» рассказал о сборке первого автомобиля бренда серии PT (plant trial). «Это означает, что самая важная веха для любого автомобильного проекта пройдена и после сборки тестовых партий последует запуск серийных продаж», — пояснила компания.В пресс-службе отметили, что машины PT-серии созданы по тем же стандартам, что и в серийном производстве. Они нужны для отработки времени цикла и качества сборки и других операций. На первом образце инженеры также протестировали работу электроники.Источник: «Атом» / Autonews«Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч займёт 8 секунд. Летом 2023 года компания открыла предзаказ, не указав цену будущей машины. В январе 2024 года производитель говорил, что получил 105 тысяч предзаказов от b2b- и b2c-клиентов. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».Артур ТомилкоТранспорт29.11.2024Разработчик электромобиля «Атом» показал интерфейсы для экрана на руле и проекции на лобовое стекло Серийное производство машины компания планировала запустить в 2025 году на заводе «Москвич». #новости #атом