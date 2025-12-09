Кикшеринг Whoosh начал работу в Колумбии — в Медельине

В Южной Америке сервис также представлен в Чили и Бразилии.Медельин — второй по величине город Колумбии. В 2026 году Whoosh намерен запуститься ещё в одном городе и нарастить парк самокатов в стране до нескольких тысяч.Компания считает Колумбию перспективным рынком, поскольку там стабильный климат, высокая плотность населения, а также развитая велоинфраструктура. В стране проживает свыше 53 млн человек.Латинская Америка — ключевое зарубежное направление Whoosh. Выручка на поездку там «существенно превышает» аналогичный показатель в России и странах СНГ, самокаты быстрее окупаются, а «пользовательская активность стабильно растёт».За девять месяцев 2025 года выручка кикшерингового сервиса в странах Латинской Америки выросла на 148% год к году, до 1,3 млрд рублей. Количество поездок увеличилось на 142%. Местный парк расширяют в том числе за счёт зимнего перераспределения части российского флота.#новости