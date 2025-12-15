Авиакомпании попросили продлить особый режим эксплуатации самолётов, которые находятся в собственности зарубежных лизингодателей

В лизинге «существенная» часть судов Airbus, Boeing и Embraer, которые составляют основу пассажирского флота.Источник фото: «РИА Новости»С письмом Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Минфину и Минтрансу ознакомились «Ведомости». В Минтрансе подтвердили получение и обещали дать ответ.Речь о постановлении, позволившем российским авиакомпаниям не возвращать иностранным лизингодателям суда по контрактам, которые заключили до 24 февраля 2022 года и по которым в том же году пришли уведомления о расторжении и необходимости вернуть самолёты.Платежи по этим контрактам зачисляются в рублях на спецсчета типа «С» в российских банках. А техобслуживание и ремонт можно выполнять в соответствии с российскими стандартами — «без одобрения, сертификаций и оригинальных запчастей от западных производителей».Постановление действует до конца 2026 года. На какой срок его предлагают продлить авиакомпании — в письме не указано.Собеседник «Ведомостей» в неназванной авиакомпании уверен, что режим продлят, так как это «стратегическое решение». В S7 Airlines не видят проблем, даже если от продления откажутся: авиаперевозчики и регулятор уже научились адаптироваться к работе в условиях санкций.Заведующий кафедрой международного и гуманитарного права Президентской академии в Санкт-Петербурге Георгий Алексеев полагает, что действие постановления будут продлевать до тех пор, пока государства не снимут с российской отрасли санкции.Стратегию считает рациональной и исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Но бессрочное продление, по его мнению, не имеет смысла. Самолёты рано или поздно отслужат свой срок, к тому же России после «нормализации отношений» предстоит решать вопросы с лизингодателями, так что «развод необходимо оформить цивилизованно».Евгения ЕвсееваТранспорт7 октРосавиация: «По пессимистичному прогнозу к 2030 году из парков российских авиакомпаний могут выбыть 339 самолётов и 200 вертолётов» Большинство — российские. #новости #самолёты