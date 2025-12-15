Volkswagen закроет завод в Германии впервые за 88 лет

С 2016 года на нём производили только электромобили. Источник: No DestinationsКомпания прекратит выпускать автомобили на заводе в Дрездене после 16 декабря 2025 года, пишет Financial Times. Для Volkswagen это первое закрытие производственной площадки в Германии за 88 лет, отмечает издание. В компании это решение назвали «необходимым с экономической точки зрения».Закрытие произойдёт на фоне снижения спроса в Китае и Европе, а также американских пошлин, которые негативно сказываются на продажах автомобилей компании в США. С момента запуска завода в Дрездене в 2022 году на нём произвели менее 200 тысяч автомобилей — это меньше половины от годового объёма выпуска главного завода компании в Вольфсбурге.Автоконцерн столкнулся с «широким спектром проблем», включая необходимость новых инвестиций из-за продления срока службы двигателей внутреннего сгорания, подчеркнул аналитик инвестфонда Bernstein Стивен Райтман.После прекращения выпуска модели Volkswagen Phaeton в 2016 году завод в Дрездене стал «символом электрификации» — там собирали электромобиль ID.3. Компания сдаст производственную площадку Дрезденскому техническому университету для создания исследовательского кампуса.Volkswagen собиралась закрыть три завода в Германии, но после забастовок пересмотрела планы: договорилась свернуть с 2025 года работу предприятия в Дрездене и с 2027 года закрыть завод в Оснабрюке.#новости #volkswagen