Electrek: Илон Маск убедил всех, что в Остине появились полностью беспилотные роботакси Tesla — но их никто не может найти

Издание предполагает, что поездки без оператора в салоне были «пиар-акцией» перед финансовым отчётом компании, а не реальным запуском. Фото Bloomberg22 января 2025 года Илон Маск сообщил, что Tesla запустила в Остине полностью беспилотное роботакси, которое выполняет поездки без оператора в салоне. Вице-президент компании по программному обеспечению Ашок Эллусвами в тот же день заявил, что в городе «начали без присмотра работать несколько машин».После этого акции Tesla выросли больше чем на 4%. Но с момента анонса ни один пассажир не рассказал о поездке на полностью беспилотном такси, пишет Electrek.Блогер Джо Тегтмайер в день «официального запуска» полностью беспилотных роботакси опубликовал ролик о своей поездке в пустой машине. Однако он уточнил, что на протяжении всего пути за ним ехала машина сопровождения.Другие поклонники компании пишут в X о безуспешных попытках воспользоваться новой услугой. Один из энтузиастов Tesla Дэвид Мосс рассказал, что с момента анонса совершил 54 поездки на роботакси, но во всех случаях в машине находились операторы безопасности.Если бы в Остине действительно ездили беспилотные роботакси Tesla, в соцсетях были бы «массовые подтверждения» от пассажиров, считает Electrek. На основании этого издание делает вывод, что объявление о запуске было «пиар-акцией» перед годовым финансовым отчётом компании, а полностью автономные поездки по-прежнему недоступны обычным пользователям.В заметке также проводится параллель с июнем 2025 года: тогда Tesla показала «первую полностью автономную доставку» Model Y с завода в Техасе дома клиента, расположенного в 15 км от предприятия. Маск заявил, что машина ехала сама, видео стало вирусным, но больше таких доставок не было.29 января 2025 года в ходе телефонного звонка с инвесторами Илон Маск упомянул о полностью автономных поездках, отмечает Gizmodo. Он заявил, что тестирование проводят в нескольких городах, но компания «просто параноидально переживает за безопасность».Артур ТомилкоИнвестиции10:08Tesla свернёт производство электромобилей Model S и X во втором квартале 2026 года — ресурсы перенаправят на производство человекоподобных роботов Optimus Компания планирует потратить $20 млрд на реорганизацию, которая среди прочего предполагает развитие роботакси и ИИ-инфраструктуры. #новости #tesla