Electrek: Илон Маск убедил всех, что в Остине появились полностью беспилотные роботакси Tesla — но их никто не может найти

В заметке также проводится параллель с июнем 2025 года: тогда Tesla показала «первую полностью автономную доставку» Model Y с завода в Техасе дома клиента, расположенного в 15 км от предприятия. Маск заявил, что машина ехала сама, видео стало вирусным, но больше таких доставок не было.