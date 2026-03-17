Nordwind опровергла переговоры о продаже авиакомпании — о заинтересованности в покупке со стороны Wildberries писал «Ъ»

По словам источников газеты, Wildberries & Russ направила предложения нескольким российским перевозчикам.Источник: Telegram-канал Nordwind AirlinesПресс-служба Nordwind Airlines заявила, что переговоры о продаже компании не ведутся. Перевозчик продолжает выполнение заявленной полётной программы в полном объёме.16 марта 2026 года «Ъ» со ссылкой на источники написал, что предложения о покупке нескольким российским авиакомпаниям направила объединённая Wildberries & Russ (РВБ). Среди них якобы были Nordwind и Azur Air.По информации газеты, в Nordwind предложение рассматривать не стали. Интерес к покупке Azur Air собеседники объяснили партнёрством авиакомпании с туроператором Fun & Sun: с ним Wildberries развивает отели.О переговорах с последней также писал отраслевой Telegram-канал «Авиаторщина». По словам его источника, сделка на «финишной прямой» — закрыть её планируют к маю 2026 года. В Azur Air тогда опровергли информацию о переговорах или продаже авиакомпании.По информации «Ъ», РВБ сохраняет интерес к Azur Air, но «стороны пока не достигли консенсуса по цене». Владельцы же авиакомпании могут быть заинтересованы в выходе из проблемного актива, добавляли собеседники. В марте 2026 года Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 8 июня 2026 года. По данным «Ведомостей», причина — системные нарушения в техническом обслуживании самолётов.#новости