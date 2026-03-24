«Страхуемся, чтобы не улететь в чёрную дыру»: «КамАЗ» с 1 июня 2026 года запланировал снова перейти на четырёхдневку из-за падения продаж — «Бизнес Online»

Он уже переходил на неё в 2025 году — по той же причине. Источник: «Авто Альянс»Также для всех подразделений четырёхдневной будет вторая неделя мая 2026 года, пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источники на заводе.Решение приняли из-за падения продаж на рынке грузовиков, сообщает издание. По словам источника, «зачем что-то выпускать, если есть что продавать». А не продаются «КамАЗы» из-за высокой ключевой ставки ЦБ и сокращения гособоронзаказа. «Мы страхуемся, чтобы “КамАЗ” не улетел в чёрную дыру», — объясняет собеседник «Бизнес Online».В «КамАЗе» рассказали изданию, что рынок тяжёлых грузовиков России за первые два месяца 2026 года сократился ещё на 40% относительно аналогичного периода 2025-го. Продажи у автопроизводителя упали на 15%.Но «слабые перспективы роста рынка и давление остатков завезённой техники китайских производителей» требуют от компании «предусмотреть возможность введения сокращённой рабочей недели с 1 июня». Решение реализуют, если сохранится «негативная рыночная конъюктура».В июле 2025 года «КамАЗ» сообщил, что с августа частично перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю из-за проблем с продажами. С 10 ноября 2025-го — вернулся к пятидневной. #новости #камаз