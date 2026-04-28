Tesla выпустила приложение Robotaxi для Android — спустя несколько месяцев после выпуска iOS-версии

Компания начала тестировать роботакси в США в 2025 году.Источник: ElectrekПриложение появилось в Google Play, обратило внимание Electrek. Пока оно доступно только в США. Публичная версия для iOS появилась в сентябре 2025 года.В приложении пользователи могут заказать поездку на роботакси Tesla Model Y, управлять температурой, музыкой и положением сидений в салоне во время поездки, отслеживать маршрут, менять место назначения, оплачивать заказ.Как напоминает издание, сервис роботакси доступен в трёх городах, все — в Техасе: летом 2025 года компания начала тестировать сервис в Остине, а в январе 2026-го запустила там же поездки без оператора в салоне. В апреле доступ к поездкам открыли в Хьюстоне и Далласе. Компания также предлагает ограниченные поездки в области залива Сан-Франциско.По подсчётам Electrek, парк остаётся небольшим: на момент запуска Tesla выводила на маршруты по одному автомобилю в каждом новом городе, затем добавляла второй. В Остине работает около 40 машин, но лишь часть — полностью автономные. Для сравнения: автопарк Waymo («дочка» Alphabet) — около 3000 машин, сервис работает в 10 городах США.В апреле 2026 года Tesla начала массовое производство электромобиля Cybercab — двухдверного седана с двумя сиденьями без руля и педалей. Он предназначен для работы качестве роботакси.