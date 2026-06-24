«Полёты теряют экономический смысл»: авиакомпания «Азимут» сообщила о «критической» нехватке авиакеросина на рынке — «Авиаторщина»

И обратилась к властям с просьбой стабилизировать ситуацию. Источник: ТАССАвиакомпания попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться за помощью в Минэнерго, сообщает профильный Telegram-канал «Авиаторщина».По данным «Азимута», в начале июня 2026 года основной поставщик авиатоплива уведомил компанию о сокращении поставок керосина на треть от согласованных объёмов — начиная с «20-х чисел месяца».Официальная причина — «форс-мажорные обстоятельства на нефтеперерабатывающих заводах и снижение предложения топлива на внутреннем рынке». Обратиться к другим поставщикам «Азимут» не смог — они «не располагают необходимыми ресурсами».Одновременно с дефицитом топлива выросли закупочные цены на авиакеросин. По данным авиакомпании, с начала июня он в среднем подорожал более чем на 17% в российских аэропортах, но в некоторых случаях и больше. Например, в Махачкале стоимость выросла на 64% и достигла 157 тысяч за тонну без учёта НДС.В «Азимуте» предупреждают, что выполнение запланированной программы полётов «теряет весь экономический смысл» не только на международных направлениях, но в ещё большей степени — на внутренних линиях.«Азимут» — региональная авиакомпания, созданная в 2017 году. Зарегистрирована в Ростове-на-Дону, но её базы есть и в аэропортах Платов, Минеральные Воды, Сочи и Внуково. Весь флот сформирован из российских самолётов Sukhoi Superjet 100.#новости #азимут #самолёты