Tesla объявила о запуске сервиса роботакси в Майами

Но деталей, кроме небольшой карты с зоной покрытия, не привела.Источник: Tesla Компания объявила в X о начале работы роботакси в Майами, Флорида, приложив карту с зоной покрытия сервиса. Размер автопарка или цены не раскрыла. Как отмечает Electrek, зона покрытия включает лишь небольшую часть города.Источник: TeslaTesla также не указала, как будет работать роботакси — с оператором в салоне или без него. На одном из видео, опубликованном пользователем в X, который опробовал сервис, человека за рулём нет.Источник: @unlimited_lsTesla начала тестировать сервис роботакси в июне 2026 года — в Остине, штат Техас. В январе 2026-го запустила там же поездки без оператора в салоне, а в апреле объявила о запуске сервиса в Хьюстоне и Далласе. По словам Electrek, автопарк в Остине составляет около 50 машин, но не все они без оператора.Таня БоброваТранспорт30 июняTesla начала тестировать на дорогах в США серийную версию Cybercab — электромобиля без руля и педалей Их массовое производство запустили в апреле 2026 года.#новости #tesla