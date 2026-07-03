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Таня Боброва
Транспорт

Tesla объявила о запуске сервиса роботакси в Майами

Но деталей, кроме небольшой карты с зоной покрытия, не привела.

Источник: Tesla
Источник: Tesla
  • Компания объявила в X о начале работы роботакси в Майами, Флорида, приложив карту с зоной покрытия сервиса. Размер автопарка или цены не раскрыла. Как отмечает Electrek, зона покрытия включает лишь небольшую часть города.
Источник: Tesla
Источник: Tesla
  • Tesla также не указала, как будет работать роботакси — с оператором в салоне или без него. На одном из видео, опубликованном пользователем в X, который опробовал сервис, человека за рулём нет.
Источник: @unlimited_ls
  • Tesla начала тестировать сервис роботакси в июне 2026 года — в Остине, штат Техас. В январе 2026-го запустила там же поездки без оператора в салоне, а в апреле объявила о запуске сервиса в Хьюстоне и Далласе. По словам Electrek, автопарк в Остине составляет около 50 машин, но не все они без оператора.
Таня Боброва
Транспорт
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#новости #tesla

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