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Таня Боброва
Транспорт

«2ГИС» начал показывать на карте наличие бензина на АЗС, очереди и лимиты на заправку

Данные охватывают более 29 тысяч станций в России.

Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»
  • Карта доступна с главного экрана в мобильном приложении «2ГИС» и на сайте, рассказал сервис.
  • На ней выделили АЗС с информацией о видах доступного топлива, цен на него и действующих ограничениях — лимитах на заправку, возможности набрать канистру, очередях. До нужной АЗС можно проложить маршрут.
  • В «2ГИС» уточнили, что в отличие от банковских решений геосервис показывает наличие топлива на основе нескольких источников — кроме обезличенных данных о покупках бензина от «Сбера» он учитывает сообщения о наличии топлива от пользователей.
  • В будущем сервис планирует подключать новые источники данных и уточнять статусы АЗС, чтобы информация оставалась актуальной.
  • 10 июля 2026 года свою карту с информацией о наличии бензина на АЗС представил «Альфа-банк». Аналогичные карты есть у «Сбера», «Т-Банка» и «Яндекса».
Артур Мартыгин
Деньги
Очереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах

Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.

Источник: «РИА Новости»

#новости #2гис

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