«2ГИС» начал показывать на карте наличие бензина на АЗС, очереди и лимиты на заправку

Данные охватывают более 29 тысяч станций в России.Источник: «2ГИС» Карта доступна с главного экрана в мобильном приложении «2ГИС» и на сайте, рассказал сервис.На ней выделили АЗС с информацией о видах доступного топлива, цен на него и действующих ограничениях — лимитах на заправку, возможности набрать канистру, очередях. До нужной АЗС можно проложить маршрут.В «2ГИС» уточнили, что в отличие от банковских решений геосервис показывает наличие топлива на основе нескольких источников — кроме обезличенных данных о покупках бензина от «Сбера» он учитывает сообщения о наличии топлива от пользователей.В будущем сервис планирует подключать новые источники данных и уточнять статусы АЗС, чтобы информация оставалась актуальной.10 июля 2026 года свою карту с информацией о наличии бензина на АЗС представил «Альфа-банк». Аналогичные карты есть у «Сбера», «Т-Банка» и «Яндекса».Артур МартыгинДеньги8 июляОчереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.#новости #2гис