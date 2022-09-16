«Яндекс» запустил Yandex Go в Дубае Статьи редакции
Пока что работает только заказ такси.
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- Компания сообщила, что заинтересована в выходе Yango на новые рынки, в том числе, Ближнего Востока, так что запуск в Дубае — один из многих экспериментов.
- В пресс-службе уточнили vc.ru, что пока запущен только сервис заказа поездок, но компания «всегда рассматривает возможности подключить и другие сервисы».
- Тарифы на поездки через Yango различаются во всех странах и зависят от многих факторов. Так, в Дубае сервис пока предлагает классы «Комфорт» и Premier, рассказали в «Яндексе». Это машины Lexus ES, GMC Yukon, Cadillac Escalade, Mercedes S и BMW 7.
- В ноябре 2021 года «Яндекс» объявлял, что запустит в Дубае доставку продуктов из супермаркетов роботами-курьерами. В феврале 2022-го в ОАЭ заработал также сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс Маршрутизация».
- Дубай стал выбором для многих релоцирующихся специалистов из России. Среди прочих, туда перевезли своих сотрудников Google, Bank of America, JP Morgan, Rothschild & Co, Goldman Sachs и «Совкомфлот». А продажи жилья в городе ещё в июне 2022 года выросли на 41,6% в сравнении с маем и на 38% год к году.
- Yango — международный бренд компании «Яндекс Такси». Сервис работает в более чем 20 странах и, помимо такси, предлагает услуги доставки еды и посылок.
- 21 марта 2022 года власти Латвии запретили работу Yandex Go из-за хранения данных в России. 31 марта Yandex Go также закрыли в Эстонии — из-за предложения Минтранса России передавать данные такси-сервисов в ФСБ.
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Подозреваю, что в Дубае несколько отличается понятие класса «комфорт».
Это у нас Kia Rio почему-то комфорт-классом они называют.
Если помыть и не воняет, то легко и комфорт+)))
Киа рио это эконом
Вроде как в российский деревнях и Renault Logan за комфорт проходит.
Непонятно, а за что редакторы vc скрыли мою новость опубликованную более часа назад и после этого ещё и спросили у меня откуда информация https://vc.ru/502933 ?😀
Здравствуйте! Если в публикации нет авторитетного источника она будет распубликована или скрыта. Мы дважды просили дополнить публикацию, после чего она была скрыта. Пункт 2.5 vc.ru/rules.
а кто вам писал?
Комментарий удален модератором
Возить тоже будут узбеки?
Там индусы и пакистанцы этим занимаются
Ну что вы, какие узбеки!
В ОАЭ рулят в такси простые пареньки из Бангладеш или Индии.
Узбеков они туда не пускают.
такие вот)
Хуже. Арабы!
Яндекс рулит! Я всегда считал и считаю Яндекс одно из крутейших компаний на сегодняшний день. Столько реализуется проектов, такие разработки, что слов нет и это реально делают всего сколько там 7000 - 10000 или и того меньше сотрудников, а если смотреть на все это в сравнении ну например с Гугл, то он рядом не стоит, просто вдумайтесь там на несколько десятков тысяч больше сотрудников и бабла, но Яндекс рулит.
Алексей Леонидович, залогиньтесь. Вас пока еще не отпустили в Яндекс официально.
Карты РФ будут принимать?
Это зашквар)). Сейчас мир оперативно блокнут по всему миру, так что ещё не поздно открыть карту vakif banka.
На самом деле, довольно забавная ситуация складывается :)
В ОАЭ есть Убер; есть Careem, который принадлежит Убер, и теперь будет ЯГа, где у Убера >30 % доля
50 оттенков Убера
а разве Яндекс не выкупил долю Убера в их СП?
Если я не ошибаюсь, Убер вышел из активов Яндекса? Или нет?
Это только в России у них доля
Интересно как там в Дубаи, в случае косяка, тоже можно сказать "мы сервис, у нас лапки, сами разбирайтесь с таксистом"?
Да.
Я больше скажу, арабские сервис очень хороши до тех пор, пока не случиться косяк.
Дальше нередко просто игнор.
Те, кто много летает их АК про это знает.
Конечно, также... Если бы не так, то Яндекс бы туда и не совался.
ахах ну да,эконома в Дубае нет и не будет)
Hala taxi - эконом
Теперь шейхи будут кататься за 100 рублей
Очень рада! Наконец то, скоро протестирую
Удивительно, что яндекс зашел в Дубай, но при этом его нет в Крыму
Это разве удивительно?
Просто Яндекс что-то знает, видимо, их ИИ нарисовал им картину недалёкого будущего, вот они и живут по его рекомендациям.
Мазератти в "Экономе"?
Интересно, а баллами за поездку можно расплатиться?
Баллами из Пятерочки можно будет.
Волож госбабло бабло выводит
60 дирхам — это 900 рублей? В Москве Эконом тариф порой так стоит
Это приблизительно, такси работает по счётчику
Такси в Дубае дешевле, чем в Москве.
Какой разный бывает комфорт.
Lexus ES vs Рио без блевотины + елочка вонючка !
Бизнес
Юкон, Эскалейд vs Соната, Кэмри
Хундай Солярис в качестве комфорта предлагали, как вам?
Миром-то можно будет расплатиться?
Скоро только в России наверное.
Они будут ездить на Lexus ES, GMC Yukon, Cadillac Escalade, Mercedes S и BMW 7, а мы в итоге пересядем на LADA, что бы гордиться своим «величием»
У нас комфорт, это прокуренный Хюндай Солярис. Хмм, где-то здесь наеб чувствую я.