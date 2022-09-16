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Транспорт
Полина Лааксо

«Яндекс» запустил Yandex Go в Дубае Статьи редакции

Пока что работает только заказ такси.

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  • Компания сообщила, что заинтересована в выходе Yango на новые рынки, в том числе, Ближнего Востока, так что запуск в Дубае — один из многих экспериментов.

ОАЭ — крупный инновационный хаб с высоким спросом на премиальный и высокотехнологичный сервис заказа поездок, поэтому экспериментируем на этом рынке.

комментарий пресс-службы
  • В пресс-службе уточнили vc.ru, что пока запущен только сервис заказа поездок, но компания «всегда рассматривает возможности подключить и другие сервисы».
  • Тарифы на поездки через Yango различаются во всех странах и зависят от многих факторов. Так, в Дубае сервис пока предлагает классы «Комфорт» и Premier, рассказали в «Яндексе». Это машины Lexus ES, GMC Yukon, Cadillac Escalade, Mercedes S и BMW 7.
Источник: «Яндекс»
  • В ноябре 2021 года «Яндекс» объявлял, что запустит в Дубае доставку продуктов из супермаркетов роботами-курьерами. В феврале 2022-го в ОАЭ заработал также сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс Маршрутизация».
  • Дубай стал выбором для многих релоцирующихся специалистов из России. Среди прочих, туда перевезли своих сотрудников Google, Bank of America, JP Morgan, Rothschild & Co, Goldman Sachs и «Совкомфлот». А продажи жилья в городе ещё в июне 2022 года выросли на 41,6% в сравнении с маем и на 38% год к году.
  • Yango — международный бренд компании «Яндекс Такси». Сервис работает в более чем 20 странах и, помимо такси, предлагает услуги доставки еды и посылок.
  • 21 марта 2022 года власти Латвии запретили работу Yandex Go из-за хранения данных в России. 31 марта Yandex Go также закрыли в Эстонии — из-за предложения Минтранса России передавать данные такси-сервисов в ФСБ.
Источник: Роман Зарипов

#новость #яндекс #яндекстакси

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70 комментариев
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 Вадим Д.

Подозреваю, что в Дубае несколько отличается понятие класса «комфорт».
Это у нас Kia Rio почему-то комфорт-классом они называют.

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Philips

Если помыть и не воняет, то легко и комфорт+)))

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Максим Петров

Киа рио это эконом

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9 комментариев
Довольный кубок

Вроде как в российский деревнях и Renault Logan за комфорт проходит.

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Платон Щукин

Непонятно, а за что редакторы vc скрыли мою новость опубликованную более часа назад и после этого ещё и спросили у меня откуда информация https://vc.ru/502933 ?😀

Yandex Go начала работать в Дубае — Сервисы на…
Yandex Go начала работать в Дубае — Сервисы на vc.ru
vc.ru
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Участковый

Здравствуйте! Если в публикации нет авторитетного источника она будет распубликована или скрыта. Мы дважды просили дополнить публикацию, после чего она была скрыта. Пункт 2.5 vc.ru/rules.

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4 комментария
Маша Цепелева

а кто вам писал?

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Сексорцист Милфхантерович

Возить тоже будут узбеки?

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Антон Штадлер

Там индусы и пакистанцы этим занимаются

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Максим Соколов

Ну что вы, какие узбеки!
В ОАЭ рулят в такси простые пареньки из Бангладеш или Индии.
Узбеков они туда не пускают.

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Bender Rodriguez

такие вот)

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lakoros

Хуже. Арабы!

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Армен Арзуманян

Яндекс рулит! Я всегда считал и считаю Яндекс одно из крутейших компаний на сегодняшний день. Столько реализуется проектов, такие разработки, что слов нет и это реально делают всего сколько там 7000 - 10000 или и того меньше сотрудников, а если смотреть на все это в сравнении ну например с Гугл, то он рядом не стоит, просто вдумайтесь там на несколько десятков тысяч больше сотрудников и бабла, но Яндекс рулит.

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Педро Гонсалес

Алексей Леонидович, залогиньтесь. Вас пока еще не отпустили в Яндекс официально.

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1 комментарий
Igor Kachura

Карты РФ будут принимать?

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Довольный кубок

Это зашквар)). Сейчас мир оперативно блокнут по всему миру, так что ещё не поздно открыть карту vakif banka.

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Антон Штадлер

На самом деле, довольно забавная ситуация складывается :)
В ОАЭ есть Убер; есть Careem, который принадлежит Убер, и теперь будет ЯГа, где у Убера >30 % доля
50 оттенков Убера

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Alex Ro

а разве Яндекс не выкупил долю Убера в их СП?

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2 комментария
Igor Mylnikov

Если я не ошибаюсь, Убер вышел из активов Яндекса? Или нет?

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2 комментария
Alex R

Это только в России у них доля

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Интересно как там в Дубаи, в случае косяка, тоже можно сказать "мы сервис, у нас лапки, сами разбирайтесь с таксистом"?

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Смертельный химик

Да.
Я больше скажу, арабские сервис очень хороши до тех пор, пока не случиться косяк.
Дальше нередко просто игнор.
Те, кто много летает их АК про это знает.

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Александр Медведь

Конечно, также... Если бы не так, то Яндекс бы туда и не совался.

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Илья Разбашин

ахах ну да,эконома в Дубае нет и не будет)

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Igor Kachura

Hala taxi - эконом

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Alex R

Теперь шейхи будут кататься за 100 рублей

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Julia Osipova

Очень рада! Наконец то, скоро протестирую

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Кирилл LAMA Сагитов

Удивительно, что яндекс зашел в Дубай, но при этом его нет в Крыму

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Sergei Zotov

Это разве удивительно?

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1 комментарий
Довольный кубок

Просто Яндекс что-то знает, видимо, их ИИ нарисовал им картину недалёкого будущего, вот они и живут по его рекомендациям.

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Андрей Волхонский

Мазератти в "Экономе"?

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Необычный микроскоп

Интересно, а баллами за поездку можно расплатиться?

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Analtoy Wasserschlang

Баллами из Пятерочки можно будет.

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5 комментариев
Копил и Верил

Волож госбабло бабло выводит

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Михаил Иванович

60 дирхам — это 900 рублей? В Москве Эконом тариф порой так стоит

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Антон Штадлер

Это приблизительно, такси работает по счётчику

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2 комментария
PK

Такси в Дубае дешевле, чем в Москве.

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Абырвалг Абырвалг

Какой разный бывает комфорт.
Lexus ES vs Рио без блевотины + елочка вонючка !
Бизнес
Юкон, Эскалейд vs Соната, Кэмри

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Ами Варджа

Хундай Солярис в качестве комфорта предлагали, как вам?

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Sergei Zotov

Миром-то можно будет расплатиться?

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Довольный кубок

Скоро только в России наверное.

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Михаил Романов

Они будут ездить на Lexus ES, GMC Yukon, Cadillac Escalade, Mercedes S и BMW 7, а мы в итоге пересядем на LADA, что бы гордиться своим «величием»

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Дмитрий Филиппов

У нас комфорт, это прокуренный Хюндай Солярис. Хмм, где-то здесь наеб чувствую я.

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