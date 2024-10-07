«Яндекс Путешествия» разрешили владельцам посуточного жилья предлагать скидки участникам программы лояльности

С августа 2024 года это могут делать отели.Арендодатели-партнёры сервиса, которые сдают жильё посуточно, могут предлагать скидки на бронирования для клиентов, которые участвуют в программе лояльности «Путешествий», сообщила компания.Изначально в программе лояльности был доступен только кешбэк баллами «Плюса», а с августа 2024 года — скидки от отелей. Теперь предлагать их могут и владельцы апартаментов.Точный размер скидки нужно выбрать в личном кабинете. На первом уровне она составит 10%, на втором — до 15%, на третьем — до 20%, на четвёртом — до 25%.Если объектов несколько, скидку можно настроить для каждого отдельно.#новости #яндекспутешествия
В яндекс путешествиях из всех прочих сервисов самая высокая цена. В сервисе говорят, что цены напоямую от отелей, что правда. Только нюанс в конской комиссии для отеля от самого яндекса.
бронируй напрямую за кэш со скидкой
Вчера бронил отель в Красной Поляне, что на Островке, что на Я.Путешествиях цена одинаковая была. Вы хоть пруфы предоставляйте, либо не обобщайте.
Разрешили!!! Вот пожалуйста, а то все ноют: в стране одни запреты и подобное.
PS: от одного только заголовка такое душистое амбре казенщины. Евгения, может чутка стилистик подправить, а?..
И сбор валежника
Почему это вообще было запрещено. Почему я как арендодатель не могла устанавливать скидки на свое жилье
потому что армянка?