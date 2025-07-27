Из Москвы в Пхеньян вылетел первый прямой авиарейс

До этого прямые рейсы выполнялись только по маршруту Пхеньян — Владивосток авиакомпанией Air Koryo.Рейс из московского аэропорта Шереметьево выполняет авиакомпания Nordwind, сообщили в Минтрансе. Время в пути составит около восьми часов. Самолёт — Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров, уточняет «РИА Новости».Среди пассажиров, проходящих регистрацию, было больше граждан КНДР, чем россиян, писало агентство.Обратный рейс запланирован на 29 июля 2025 года. После этого полёты будут выполнять с частотой раз в месяц — для формирования устойчивого спроса и загрузки.Росавиация разрешила Nordwind выполнять рейсы между Москвой и Пхеньяном в начале июля 2025 года. Глава Минприроды Александр Козлов пояснил, что эту авиакомпанию выбрали из-за подходящего авиапарка. В правительстве России уточнили, что в сентябре-ноябре 2025 года летать по плану будет Airbus A330-300 на 379 мест.По словам Козлова, в будущем могут запустить и прямые рейсы из России на курорт Вонсан в КНДР.В июне 2025 года РЖД объявили о возобновлении прямого железнодорожного сообщения по маршрутам Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск. Тогда же в Москву впервые за пять лет прибыл пассажирский вагон из Пхеньяна — правда, только с проводниками.Источник: Telegram-канал Минтранса России#новости