Полина Лааксо
Путешествия

«Аэрофлот» открыл в аэропорту Шереметьево отдельную стойку для регистрации с животными

В терминале B — для пассажиров внутренних рейсов.

Источник фото: «Аэрофлот»
Источник фото: «Аэрофлот»
  • Путешественники смогут получить посадочный талон и оформить питомца для перелёта в отдельном потоке. Сотрудники проверят документы и соответствие контейнера требованиям.
  • По новым правилам один пассажир теперь может взять на борт до двух переносок, напомнила авиакомпания.
  • В будущем «Аэрофлот» хочет открыть ещё одну стойку, но уже для международных рейсов.
  • «Аэрофлот» сделал постоянной услугу перевозки небольших питомцев на соседнем от хозяина кресле в апреле 2024 года. Плату за дополнительное место взимают по тарифам для взрослых пассажиров.
  • В мае того же года РЖД добавили возможность указать вид, описание и кличку питомца при оформлении билета — чтобы проводник вагона был в курсе. В августе 2025 года начали показывать на сайте, какие места в поезде оформлены пассажирами с животными.

#новости

37 комментариев