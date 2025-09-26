«Аэрофлот» открыл в аэропорту Шереметьево отдельную стойку для регистрации с животными

В терминале B — для пассажиров внутренних рейсов.Источник фото: «Аэрофлот»Путешественники смогут получить посадочный талон и оформить питомца для перелёта в отдельном потоке. Сотрудники проверят документы и соответствие контейнера требованиям.По новым правилам один пассажир теперь может взять на борт до двух переносок, напомнила авиакомпания. В будущем «Аэрофлот» хочет открыть ещё одну стойку, но уже для международных рейсов.«Аэрофлот» сделал постоянной услугу перевозки небольших питомцев на соседнем от хозяина кресле в апреле 2024 года. Плату за дополнительное место взимают по тарифам для взрослых пассажиров.В мае того же года РЖД добавили возможность указать вид, описание и кличку питомца при оформлении билета — чтобы проводник вагона был в курсе. В августе 2025 года начали показывать на сайте, какие места в поезде оформлены пассажирами с животными.#новости