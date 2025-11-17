Дубайская Emirates оснастит практически весь флот бесплатным Wi-Fi от Starlink в течение двух лет

Это 232 самолёта Boeing 777 и Airbus А380.Источник фото: EmiratesПервый Boeing 777 уже оснастили к ежегодному авиасалону Dubai Airshow. Подключать Wi-Fi на Airbus A380 начнут с февраля 2026 года, рассказала авиакомпания. В месяц планируют обновлять примерно по 14 самолётов.Бесплатный интернет будет работать во всех классах — и на бортовых экранах, и на пассажирских устройствах. Пассажиры смогут звонить, в том числе по видеосвязи, работать, скачивая нужные файлы, играть на стримингах, листать соцсети и делать покупки в интернет-магазинах.В июле 2025 года Emirates предварительно договорилась с биржей Crypto.com о продаже билетов за криптовалюту.В августе авиакомпания запретила использовать пауэрбанки на борту. Один можно взять с собой, положив в карман сиденья или в сумку под кресло, однако заряжать устройства с его помощью нельзя.#новости #emirates