Приложение чат-бота Le Chat от Mistral AI скачали 1 млн раз за две недели после релиза

Французский стартап выпустил версии для iOS и Android в начале февраля 2025 года.Mistral AI поделился статистикой с местной газетой Le Parisien. По мнению гендиректора стартапа Артура Менша, это одно из доказательств того, что продукт вызывает интерес и отвечает потребностям пользователей. «Скоро» в Le Chat добавят новые функции.Сразу после релиза чат-бот занял первое место в топе бесплатных приложений во французском App Store, отмечает TechCrunch. На 19 февраля 2025 года он располагается на десятой строке. Лидер — ChatGPT, чьё iOS-приложение скачали 500 тысяч раз за первые шесть дней после релиза. На втором месте Grok Илона Маска.Артур Менш. Источник фото: NYTMistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Многие инвесторы верят, что компания сможет закрепиться на международном рынке, писало Bloomberg.За всё время работы Mistral AI привлёк $1,14 млрд — от Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz, Nvidia и других. Летом 2024 года компания получила оценку в $6 млрд.У Mistral AI заключено стратегическое партнёрство с итало-американским автопроизводителем Stellantis, парижской группой Veolia, которая занимается в том числе энергетикой, и немецкой оборонной компанией Helsing.В январе 2025 года Менш рассказал о планах сосредоточиться на масштабировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и открыть офис в Сингапуре. В феврале компания сообщила, что изучает возможность привлечь инвестиции для будущего дата-центра в Париже, который потребует «несколько миллиардов евро».Валерия ИльинаAI14 феврLe Chat: что умеет бесплатный чат-бот от Mistral AI Пробуем раскрыть преступление с помощью нейросети.#новости #mistral