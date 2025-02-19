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Полина Лааксо
AI

Приложение чат-бота Le Chat от Mistral AI скачали 1 млн раз за две недели после релиза

Французский стартап выпустил версии для iOS и Android в начале февраля 2025 года.

  • Mistral AI поделился статистикой с местной газетой Le Parisien. По мнению гендиректора стартапа Артура Менша, это одно из доказательств того, что продукт вызывает интерес и отвечает потребностям пользователей. «Скоро» в Le Chat добавят новые функции.
  • Сразу после релиза чат-бот занял первое место в топе бесплатных приложений во французском App Store, отмечает TechCrunch. На 19 февраля 2025 года он располагается на десятой строке. Лидер — ChatGPT, чьё iOS-приложение скачали 500 тысяч раз за первые шесть дней после релиза. На втором месте Grok Илона Маска.
Артур Менш. Источник фото: NYT
Артур Менш. Источник фото: NYT
  • Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Многие инвесторы верят, что компания сможет закрепиться на международном рынке, писало Bloomberg.
  • За всё время работы Mistral AI привлёк $1,14 млрд — от Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz, Nvidia и других. Летом 2024 года компания получила оценку в $6 млрд.
  • У Mistral AI заключено стратегическое партнёрство с итало-американским автопроизводителем Stellantis, парижской группой Veolia, которая занимается в том числе энергетикой, и немецкой оборонной компанией Helsing.
  • В январе 2025 года Менш рассказал о планах сосредоточиться на масштабировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и открыть офис в Сингапуре. В феврале компания сообщила, что изучает возможность привлечь инвестиции для будущего дата-центра в Париже, который потребует «несколько миллиардов евро».
Валерия Ильина
AI
Le Chat: что умеет бесплатный чат-бот от Mistral AI

Пробуем раскрыть преступление с помощью нейросети.

Le Chat: что умеет бесплатный чат-бот от Mistral AI

#новости #mistral

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