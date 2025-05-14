Alibaba добавила бесплатную функцию Deep Research в чат-бот Qwen Chat

Модель создаёт многостраничные отчёты по теме, но пока «разбирается» не во всех вопросах.Deep Research — это функция для изучения новых тем, когда бот анализирует от десяти источников и затем составляет подробный отчёт. Она есть, например, в ChatGPT.В версии от Alibaba китайскому чат-боту Qwen Chat нужно задать тему, а затем ответить на уточняющие вопросы. ИИ-модель будет искать информацию, а после расскажет о результатах исследования в чате со ссылками на сайты и прикрепит PDF-файл.Qwen создал отчёт об истории японской гравюры эпохи Эдо на 11 страниц. Его можно прочитать в чате. Здесь и далее источник: vc.ruПри этом в одном из тестов редактора vc.ru Qwen добавил пустые ссылки на источники. Посмотреть, откуда взята информация, нельзя было ни в тексте, ни в «рассуждениях» модели.Во время ответа на несколько других запросов Qwen «путалась» и прекращала искать информацию.Попросили модель предложить витамины для лучшей работы мозга. И при запросе на русском, и при запросе на английском она остановила исследование и не выдала ответOpenAI выпустила свой режим для изучения информации Deep research 3 февраля 2025 года. В платной версии модель o3 составляет многостраничные отчёты. В апреле копания добавила упрощённый бесплатный режим на базе o4-mini.Похожие режимы также есть в Grok от xAI, ИИ-поисковике Perplexity и чат-боте Gemini от Google. Также в апреле 2025-го проводить исследования научили Copilot от Microsoft.#новости #ии