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Ася Карпова
AI

Alibaba добавила бесплатную функцию Deep Research в чат-бот Qwen Chat

Модель создаёт многостраничные отчёты по теме, но пока «разбирается» не во всех вопросах.

  • Deep Research — это функция для изучения новых тем, когда бот анализирует от десяти источников и затем составляет подробный отчёт. Она есть, например, в ChatGPT.
  • В версии от Alibaba китайскому чат-боту Qwen Chat нужно задать тему, а затем ответить на уточняющие вопросы. ИИ-модель будет искать информацию, а после расскажет о результатах исследования в чате со ссылками на сайты и прикрепит PDF-файл.
Qwen создал отчёт об истории японской гравюры эпохи Эдо на 11 страниц. Его можно прочитать в чате. Здесь и далее источник: vc.ru
  • При этом в одном из тестов редактора vc.ru Qwen добавил пустые ссылки на источники. Посмотреть, откуда взята информация, нельзя было ни в тексте, ни в «рассуждениях» модели.
Alibaba добавила бесплатную функцию Deep Research в чат-бот Qwen Chat
  • Во время ответа на несколько других запросов Qwen «путалась» и прекращала искать информацию.
Попросили модель предложить витамины для лучшей работы мозга. И при <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fchat.qwen.ai%2Fs%2F8fa585b5-bf02-43d6-a1c4-f5265cb91aac%3Ffev%3D0.0.92&amp;postId=1984769" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">запросе </a>на русском, и при <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fchat.qwen.ai%2Fs%2Fb3910b9d-3257-450b-8202-9da90a96a212%3Ffev%3D0.0.92&amp;postId=1984769" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">запросе </a>на английском она остановила исследование и не выдала ответ
Попросили модель предложить витамины для лучшей работы мозга. И при запросе на русском, и при запросе на английском она остановила исследование и не выдала ответ
  • OpenAI выпустила свой режим для изучения информации Deep research 3 февраля 2025 года. В платной версии модель o3 составляет многостраничные отчёты. В апреле копания добавила упрощённый бесплатный режим на базе o4-mini.
  • Похожие режимы также есть в Grok от xAI, ИИ-поисковике Perplexity и чат-боте Gemini от Google. Также в апреле 2025-го проводить исследования научили Copilot от Microsoft.

#новости #ии

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