ИИ-поисковик Perplexity предложил Google купить Chrome за $34,5 млрд

Сделку профинансируют инвестиционные фонды, пишет Bloomberg.Источник: BloombergPerplexity направила Alphabet официальное предложение о покупке браузера за $34,5 млрд в случае удовлетворения антимонопольного иска против последней, пишет Bloomberg.«Несколько крупных инвестиционных фондов согласились полностью профинансировать сделку», — сказал изданию главный коммерческий директор стартапа Дмитрий Шевеленко.Компания пообещала не вносить никаких «скрытых изменений» в браузер.Если предложение будет принято, Perplexity инвестирует $3 млрд в Chrome и Chromium в течение двух лет и «предложит работу значительной части талантливых сотрудников» команды. Google при этом не получит долю в Perplexity, «чтобы избежать антимонопольных рисков».В июле 2025 года Perplexity привлёк $100 млн при оценке в $18 млрд, писали СМИ.В августе 2024-го суд США решил, что Google злоупотребляла положением на рынке поисковиков. В апреле 2025-го начались слушания, на которых Минюст попросил обязать Google продать браузер Chrome. Ведомство также требует расторгнуть соглашения компании с другими фирмами, по которым те по умолчанию делают Google поисковиком на своих устройствах. Среди других претендентов, готовых купить Chrome в случае раздела, — OpenAI и Yahoo.Основанный в 2022 году Perplexity разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. В апреле 2025-го стартап добавил голосового ассистента, который может отправлять письма, включать подкасты или видео.