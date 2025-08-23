В Gemini временно открыли бесплатный доступ к видеомодели Veo 3 — только на выходные

Можно сделать три ролика по 8 секунд со звуком.Google не уточнила, три в сутки или до завершения «акции». После создания трёх клипов у редактора vc.ru появилось уведомление про лимит с предложением оформить подписку Google AI Pro, но сроки указаны не были.По данным 9to5Google, владельцам бесплатного плана открыли доступ к модели Veo 3 Fast. Она генерирует видео вдвое быстрее базовой версии. Разрешение — 720p. Чтобы создать ролик, нужно нажать на одноимённый режим в окне для запроса.Бесплатный доступ закроют в 8:00 мск 25 августа 2025 года.Генерация редактора vc.ru Генерация редактора vc.ru Google выпустила модель Veo 3 в мае 2025 года. Она генерирует видео в том числе на русском языке.Официально Gemini не работает в России. Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно зайти с нероссийского IP-адреса.Ася КарповаСоцсети3 авгВ соцсетях новый «вирусный» стиль ИИ-видео от Veo 3 — запись с камеры видеонаблюдения Пользователи генерируют кроликов, енотов и львов, которых «поймала» камера, и делятся промптами.#новости