Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
AI

В Gemini временно открыли бесплатный доступ к видеомодели Veo 3 — только на выходные

Можно сделать три ролика по 8 секунд со звуком.

  • Google не уточнила, три в сутки или до завершения «акции». После создания трёх клипов у редактора vc.ru появилось уведомление про лимит с предложением оформить подписку Google AI Pro, но сроки указаны не были.
  • По данным 9to5Google, владельцам бесплатного плана открыли доступ к модели Veo 3 Fast. Она генерирует видео вдвое быстрее базовой версии. Разрешение — 720p. Чтобы создать ролик, нужно нажать на одноимённый режим в окне для запроса.
  • Бесплатный доступ закроют в 8:00 мск 25 августа 2025 года.
Генерация редактора vc.ru 
Генерация редактора vc.ru 
  • Google выпустила модель Veo 3 в мае 2025 года. Она генерирует видео в том числе на русском языке.
  • Официально Gemini не работает в России. Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно зайти с нероссийского IP-адреса.
Ася Карпова
Соцсети
В соцсетях новый «вирусный» стиль ИИ-видео от Veo 3 — запись с камеры видеонаблюдения

Пользователи генерируют кроликов, енотов и львов, которых «поймала» камера, и делятся промптами.

#новости

1
4 комментария