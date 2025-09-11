Популярное
Ася Карпова
AI

ИИ-поисковик Perplexity привлёк $200 млн при оценке в $20 млрд — The Information

По словам источников издания, ежегодная выручка Perplexity — около $200 млн.

Источник: Getty Images
  • О планах стартапа привлечь инвестиции при такой же оценке Business Insider узнало в августе 2025 года.
  • В июле оценка Perplexity составляла $18 млрд, как сообщали источники Bloomberg. В декабре 2024-го компанию оценивали в $9 млрд. По данным PitchBook, за всё время она привлекла в общей сложности $1,5 млрд.
  • Основанный в 2022 году Perplexity разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. У сервиса есть бесплатная версия и платная — за $20 в месяц (1700 рублей по курсу ЦБ на 11 сентября 2025 года). В июле 2025 года он представил ИИ-браузер Comet.
  • В августе компания официально предлагала Google выкупить Chrome за $34,5 млрд в случае удовлетворения антимонопольного иска против последней.

#новости

