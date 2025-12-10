The Information: DeepSeek обучает новую ИИ-модель на чипах Nvidia Blackwell — их переправляли в Китай через подставные дата-центры в других странах

Nvidia заявила, что «фантомных» дата-центров среди объектов обслуживания не было.Источник: ShutterstockКитайская компания использует запрещённые для ввоза Nvidia Blackwell, чтобы обучить свою следующую модель, пишет The Information со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.По данным издания, посредники компании заказывали установку серверов с чипами в подставных дата-центрах в странах, на которые не распространяются экспортные ограничения США. Затем их разбирали и переправляли в Китай под видом других грузов.Представитель Nvidia заявил CNBC, что компания «не видела никаких подтверждений и не получала сообщений о "фантомных" дата-центрах». Он назвал такой сценарий «маловероятным».Запуск «рассуждающей» DeepSeek-R2 планировался на май 2025 года. В августе Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что он откладывается из-за «постоянных проблем» с отечественными чипами Huawei Ascend. Качество ответов не устраивает гендиректора Лян Вэньфэна, и у компании нет точных сроков выхода нейросети. Первую версию R1 она выпустила осенью 2024 года.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H200 в Китай. 9 декабря он отменил запрет в обмен на 25% от выручки компании. Однако китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200, несмотря на разрешение Трампа, пишет FT.Данила БычковAI11:08Nvidia разработала технологию отслеживания местоположения чипов, которая может помочь в борьбе с контрабандой — Reuters Сначала она будет доступна только для самых «передовых» чипов Blackwell. Этот шаг стал ответом на требования американских властей пресечь контрабанду продукции Nvidia в Китай и другие страны, экспорт чипов в которые запрещён, пишет Reuters со ссылкой на источники. Отследить местоположение чипов позволят сетевые задержки при взаимодействии чи…#новости