The Information: DeepSeek обучает новую ИИ-модель на чипах Nvidia Blackwell — их переправляли в Китай через подставные дата-центры в других странах

Китайская компания использует запрещённые для ввоза Nvidia Blackwell, чтобы обучить свою следующую модель, пишет The Information со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, посредники компании заказывали установку серверов с чипами в подставных дата-центрах в странах, на которые не распространяются экспортные ограничения США. Затем их разбирали и переправляли в Китай под видом других грузов.

Представитель Nvidia заявил CNBC, что компания «не видела никаких подтверждений и не получала сообщений о "фантомных" дата-центрах». Он назвал такой сценарий «маловероятным».

Запуск «рассуждающей» DeepSeek-R2 планировался на май 2025 года. В августе Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что он откладывается из-за «постоянных проблем» с отечественными чипами Huawei Ascend. Качество ответов не устраивает гендиректора Лян Вэньфэна, и у компании нет точных сроков выхода нейросети. Первую версию R1 она выпустила осенью 2024 года.

В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях.