OpenAI работает над «умной» колонкой, очками и лампой — The Information

В начале 2026 года инсайдер говорил о разработке наушников, после чего в интернете опубликовали якобы их рекламу — компания назвала её «фейком».В OpenAI более 200 человек работают над семейством ИИ-устройств, в том числе «умной» колонкой и, возможно, «умными» очками и лампой, рассказал источник The Information. Выдержки из материала приводят Reuters и The Verge.По словам собеседников издания, первое устройство, которое планируют представить не раньше февраля 2027 года, — колонка. Устройство получит камеру для сбора информации об окружающей обстановке, а цена, вероятно, составит от $200 до $300. Оно также будет оснащено системой распознавания лиц вроде Face ID, чтобы пользователи могли покупать товары.Очки будут готовы к массовому производству не раньше 2028 года, говорится в материале. Компания сделала прототипы лампы, уточняет The Verge, но пока неясно, выпустит ли устройство. OpenAI не ответила на запрос Reuters о комментарии.Разработчик чат-бота ChatGPT планировал представить «умное» устройство во второй половине 2026 года, но позже отодвинул сроки на 2027-й. Что это будет за продукт, компания не говорила.Источники The Information утверждали, что OpenAI рассматривает выпуск «умной» колонки без дисплея, цифрового диктофона и носимой броши. Устройство делают вместе с командой бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. О разработке, предположительно, «умной» колонки говорили и источники FT.По словам инсайдера Smart Pikachu, компания собирается выпустить «замену» AirPods под кодовым названием Sweetpea. В начале февраля 2026 года в интернете опубликовали якобы рекламу будущих наушников — в OpenAI назвали ролик «фейком».Скриншот vc.ru из ролика #новости #openai