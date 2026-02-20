Популярное
Таня Боброва
AI

OpenAI работает над «умной» колонкой, очками и лампой — The Information

В начале 2026 года инсайдер говорил о разработке наушников, после чего в интернете опубликовали якобы их рекламу — компания назвала её «фейком».

  • В OpenAI более 200 человек работают над семейством ИИ-устройств, в том числе «умной» колонкой и, возможно, «умными» очками и лампой, рассказал источник The Information. Выдержки из материала приводят Reuters и The Verge.
  • По словам собеседников издания, первое устройство, которое планируют представить не раньше февраля 2027 года, — колонка. Устройство получит камеру для сбора информации об окружающей обстановке, а цена, вероятно, составит от $200 до $300. Оно также будет оснащено системой распознавания лиц вроде Face ID, чтобы пользователи могли покупать товары.
  • Очки будут готовы к массовому производству не раньше 2028 года, говорится в материале. Компания сделала прототипы лампы, уточняет The Verge, но пока неясно, выпустит ли устройство. OpenAI не ответила на запрос Reuters о комментарии.
  • Разработчик чат-бота ChatGPT планировал представить «умное» устройство во второй половине 2026 года, но позже отодвинул сроки на 2027-й. Что это будет за продукт, компания не говорила.
  • Источники The Information утверждали, что OpenAI рассматривает выпуск «умной» колонки без дисплея, цифрового диктофона и носимой броши. Устройство делают вместе с командой бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. О разработке, предположительно, «умной» колонки говорили и источники FT.
  • По словам инсайдера Smart Pikachu, компания собирается выпустить «замену» AirPods под кодовым названием Sweetpea. В начале февраля 2026 года в интернете опубликовали якобы рекламу будущих наушников — в OpenAI назвали ролик «фейком».
Скриншот vc.ru из ролика 

#новости #openai

