Оценка китайской DeepSeek выросла с $10 млрд до $20 млрд в ходе переговоров о первых внешних инвестициях — The Information

Среди возможных инвесторов — Tencent и Alibaba, говорят источники.Источник: Dado Ruvic / CryptoBriefing В середине апреля 2026 года источники The Information рассказали, что ИИ-стартап ведёт переговоры о привлечении как минимум $300 млн при оценке в $10 млрд.Теперь знакомые с ходом переговоров собеседники издания утверждают, что в переговорах участвуют китайские Tencent и Alibaba. Оценка же может превысить $20 млрд — на фоне высокого интереса со стороны инвесторов. Выдержки из материала приводят Reuters и Bloomberg.Раунд, если он состоится, станет первым привлечением капитала для ИИ-стартапа, пишет The Information. По его словам, переговоры продолжаются — оценка и сумма инвестиций ещё могут поменяться. Представители DeepSeek, Alibaba и Tencent не ответили на запросы о комментариях.По словам Bloomberg, DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, сооснователь которого Лян Вэньфэн запустил стартап в 2023 году. Внимание в Кремниевой долине он привлёк, когда выпустил превью-версию R1 с возможностью рассуждений в ноябре 2024 года и полную — в январе 2025-го.Ася Карпова