Perplexity разрабатывает ИИ-инструмент для программирования — Business Insider

Его тестируют внутри компании, будет ли публичный запуск — неизвестно.Источник: Perplexity Perplexity разработала ИИ-инструмент для программирования под кодовым названием Teammate, узнало Business Insider. По данным издания, сотрудники стартапа используют его с мая 2026 года.Согласно внутреннему объявлению, Teammate создали для выполнения длительных инженерных задач: сопровождения проектов, поиска ошибок и мониторинга сервисов. Сотрудники поручали ему задачи вроде поиска багов во внутренних системах, добавляет издание со ссылкой на скриншоты.Пока не ясно, выпустит ли стартап продукт в открытый доступ, отмечает Business Insider. Если это произойдёт, Perplexity зайдёт на рынок ИИ-инструментов для программирования, на котором уже представлены Cursor, о покупке которого объявила SpaceX, Claude Code от Anthropic и Codex от OpenAI. Представитель Perplexity отказался от комментариев.Основанный в 2022 году Perplexity разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. Среди продуктов стартапа — ИИ-браузер Comet и ИИ-агент Personal Computer, который работает по принципу OpenClaw. В сентябре 2025 года источники The Information говорили, что инвесторы оценили Perplexity в $20 млрд.Ася КарповаМнения6 июляГлава Perplexity: нет ничего плохого в том, что ИИ заберёт офисные задачи — они навязаны Microsoft, которая хотела продавать больше ПО В марте 2026 года выручка стартапа выросла на 50% после перехода на агентные инструменты, писало FT.#новости #perplexity