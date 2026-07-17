Греф заявил, что «Яндекс» лишь «дообучает» китайские ИИ-модели, — «Яндекс» это отрицает

Одним словом: конкуренция.Источник видео: XГлава «Сбера» Герман Греф на выступлении в Совете Федерации заявил, что в России только у «Сбера» есть полностью свои ИИ-модели.Например, «Яндекс», по его словам, «дообучает Qwen, в основе лежит китайская модель».Конечно, нас это ни сколько не радует, что мы одни, потому что мы за конкуренцию. На этом рынке конкуренция глобальная, но лучше бы было, если б у нас было пять-шесть игроков, которые разрабатывают модели.Герман Греф, глава «Сбера», цитата по «Ъ»В «Яндексе» сказали СМИ, что «утверждение не соответствует действительности»: он «продолжает развивать собственные фундаментальные модели, сохраняет полный цикл разработки и не зависит от внешних решений».«Яндекс» представил свою первую языковую модель YandexGPT в 2023 году. В сентябре того же года выпустил YandexGPT 2, в марте 2024-го — YandexGPT 3 Pro, в октябре — YandexGPT 4 Pro.Выпустив в декабре 2025 года YandexGPT 5 Pro, компания заявила, что в некоторых тестах модель сравнима с GPT-4o и превосходит Qwen 2.5.Модели Qwen разрабатывает китайская Alibaba. В феврале 2026 года она представила Qwen 3.5 с открытыми весами на 397 млрд параметров. У «Сбера» есть модели GigaChat.#новости