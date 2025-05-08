Apple попросила отсрочить исполнение предписания, которое запрещает ей брать комиссию за покупки в обход App Store

И ограничивать разработчиков в выборе формулировок и оформления при размещении альтернативных ссылок на оплату.30 апреля 2025 года суд в США заключил, что Apple нарушила предписание от 2021 года, вынесенное по антимонопольному разбирательству с Epic Games. Дело передали в прокуратуру, чтобы выяснить, можно ли считать неуважение к судебному решению уголовным преступлением.В новом предписании судья запретила компании, помимо прочего, взимать комиссию за покупки вне App Store, а также ограничивать подход разработчиков к информированию своих пользователей о внешних способах оплаты.Apple ещё тогда заявила, что подаст апелляцию. Теперь просит Апелляционный суд девятого округа во внеочередном порядке отсрочить исполнение отдельных положений, пишут Macrumours, Reuters и Bloomberg.Компания утверждает, что ограничения будут обходиться ей в «миллионы, а то и миллиарды» долларов ежегодно и, по сути, вынуждают её «отдать контроль над ключевыми аспектами бизнес-процессов». По её мнению, суд не может заставить её предоставлять бесплатный доступ к «продуктам, сервисам и интеллектуальной собственности».В Epic Games назвали обращение Apple «последней попыткой заблокировать конкуренцию и нажиться на пользователях и разработчиках за счёт комиссий».Источник фото: Vietnam PlusВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google — без необходимости платить им комиссию в размере 30%.Компании в ответ удалили Fortnite из магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. Apple монополистом не признали, но потребовали от неё разрешить размещать в приложениях ссылки на сторонние способы оплаты внутренних покупок.Apple выполнила требование в США, но установила комиссию в 12-27% и ограничивала места размещения и дизайн.#новости #epicgames #apple