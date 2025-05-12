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Артур Томилко
Apple

Apple задумалась о повышении цен на новые модели iPhone — WSJ

Но не хочет связывать этот шаг с пошлинами против Китая из-за возможной реакции Трампа.

  • О том, что компания изучает возможность повышения цен на осеннюю линейку iPhone 17, рассказали осведомлённые источники WSJ. На сколько именно могут подорожать устройства, они не уточнили.
  • По словам собеседников, Apple хочет «избежать любого сценария», в котором ей придётся объяснять рост цен пошлинами Дональда Трампа против Китая. Компания опасается возможной реакции президента США: в апреле 2025 года Белый Дом раскритиковал Amazon после новостей, что сервис планирует показывать покупателям, как тарифы влияют на стоимость товаров.
  • Публично Apple попытается оправдать повышение цен «новыми элементами дизайна и функциями» в iPhone, говорят источники. Однако глава компании Тим Кук признавал, что текущая тарифная политика может привести к $900 млн дополнительных расходов, отмечает WSJ.
  • Китайские фабрики продолжают производить большую часть флагманских моделей iPhone. Компания стремится расширить производство в Индии, но инфраструктура и технические возможности в стране пока не позволяют достичь сопоставимых с КНР масштабов, объясняют собеседники.
  • По их словам, Apple не сможет компенсировать китайские пошлины даже за счёт дополнительных скидок от своих поставщиков. А если компания не поднимет цены на устройства, её рентабельность снизится.
  • 12 мая 2025 года США и Китай объявили, что договорились о взаимном снижении пошлин. Соглашение начнёт действовать с 14 мая и продлится 90 дней. США снизит тарифы до 30%, Китай — до 10%.
Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Стоимость базовой модели iPhone 16, который Apple представила в 2024 году, начинается от $799 (около 64,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 12 мая 2025 года). iPhone 16 Pro Max стоит от $1199 (97 тысяч рублей).
  • Согласно утечкам, в 2025-м Apple также планирует представить более тонкую модель, которая заменит iPhone 16 Plus. Цена последнего составляет $899 (72,5 тысячи рублей).

#новости #iphone

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