Apple задумалась о повышении цен на новые модели iPhone — WSJ

Но не хочет связывать этот шаг с пошлинами против Китая из-за возможной реакции Трампа. О том, что компания изучает возможность повышения цен на осеннюю линейку iPhone 17, рассказали осведомлённые источники WSJ. На сколько именно могут подорожать устройства, они не уточнили.По словам собеседников, Apple хочет «избежать любого сценария», в котором ей придётся объяснять рост цен пошлинами Дональда Трампа против Китая. Компания опасается возможной реакции президента США: в апреле 2025 года Белый Дом раскритиковал Amazon после новостей, что сервис планирует показывать покупателям, как тарифы влияют на стоимость товаров.Публично Apple попытается оправдать повышение цен «новыми элементами дизайна и функциями» в iPhone, говорят источники. Однако глава компании Тим Кук признавал, что текущая тарифная политика может привести к $900 млн дополнительных расходов, отмечает WSJ.Китайские фабрики продолжают производить большую часть флагманских моделей iPhone. Компания стремится расширить производство в Индии, но инфраструктура и технические возможности в стране пока не позволяют достичь сопоставимых с КНР масштабов, объясняют собеседники.По их словам, Apple не сможет компенсировать китайские пошлины даже за счёт дополнительных скидок от своих поставщиков. А если компания не поднимет цены на устройства, её рентабельность снизится.12 мая 2025 года США и Китай объявили, что договорились о взаимном снижении пошлин. Соглашение начнёт действовать с 14 мая и продлится 90 дней. США снизит тарифы до 30%, Китай — до 10%.Фото BloombergСтоимость базовой модели iPhone 16, который Apple представила в 2024 году, начинается от $799 (около 64,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 12 мая 2025 года). iPhone 16 Pro Max стоит от $1199 (97 тысяч рублей).Согласно утечкам, в 2025-м Apple также планирует представить более тонкую модель, которая заменит iPhone 16 Plus. Цена последнего составляет $899 (72,5 тысячи рублей).#новости #iphone