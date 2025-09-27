Apple попросила суд отклонить иск о «ложной рекламе» Apple Intelligence: компания якобы ясно дала понять, что ИИ-функции будут появляться постепенно

И выпустила около 20 функций, поэтому жалоба на отсутствие двух несостоятельна.Источник: MacRumorsИск к Apple в суд США подали в марте 2025 года. По словам истцов, пользователи рассчитывали, что презентованные в июне 2024 года ИИ-функции, появятся вместе с iPhone 16 в сентябре — по крайней мере, возможности Apple Intelligence показывали в рекламе.Но первые функции вышли лишь в октябре 2024-го — и то в ограниченном виде, а некоторые пришлось временно отключить из-за ошибок. Позже, по словам источников Bloomberg, Apple отказалась от анонса новых функций до их выхода.Жалобы истцов объединили в коллективный иск, пишет MacRumors. По данным издания, компания попросила суд отклонить его: юристы заявили, что задержка выхода только двух функций Siri с поддержкой Apple Intelligence не может быть основанием для иска.В Apple отметили, что около двух десятков функций Apple Intelligence уже реализованы, среди которых «Инструменты для письма», Genmoji, «Приоритетные уведомления» и прочие. Кроме того, компания «с самого начала» дала ясно понять, что функции Apple Intelligence будут развиваться и внедряться со временем.Покупая же iPhone 16, истцы «получили выгоду» от улучшений камеры, усовершенствованного процессора, обновлённых дисплеев и других улучшений аппаратного и программного обеспечения.В июне 2025 года к Apple подали ещё один иск — от группы акционеров. Они заявили о мошенничестве с ценными бумагами: по мнению истцов, «обман» относительно сроков выхода ИИ-функций повлиял на продажи iPhone и цену акций.#новости #apple