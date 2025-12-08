Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Карьера
Право
Крипто
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Apple

Глава подразделения чипов Apple Джони Сруджи сообщил сотрудникам, что не собирается уходить из компании «в ближайшее время» — Bloomberg

Слух о его отставке появился накануне.

Фото Apple 
Фото Apple 

  • Старший вице‑президент по аппаратным технологиям Apple Джони Сруджи в служебной записке опроверг слух об уходе из компании, выяснил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он сообщил подчинённым, что «любит команду и работу» и «не планирует уходить в ближайшее время».

  • 7 декабря 2025 года Гурман со ссылкой на источники написал, что Сруджи рассматривает возможность ухода из Apple. О планах он якобы рассказал главе компании Тиму Куку, а другим коллегам заявил, что в случае отставки перейдёт в другую компанию.

  • Чтобы не потерять сотрудника, Кук предложил ему в том числе более «существенный компенсационный пакет» и потенциальное повышение до главного технического директора, отмечал Гурман. Сруджи среди прочего курировал переход Apple на собственные чипы и пользуется «большим уважением в отрасли».

  • С начала 2025 года из Apple ушли главный операционный директор Джефф Уильямс и Жомин Пан, который возглавлял команду по разработке ИИ-моделей для Apple Intelligence.

  • В начале декабря компания объявила об отставке старшего вице-президента по ИИ-стратегии и машинному обучению Джона Джаннандреа и подтвердила уход главы дизайна интерфейсов Алана Дая. Затем заменила главного юрисконсульта и сообщила об отставке вице-президента по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив.

  • Кто-то из ушедших работников перешёл в другие компании, кто-то вышел на пенсию — многим из ведущих руководителей около 60 лет, отмечает Bloomberg.

#новости #apple

3
15 комментариев