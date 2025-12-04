Глава дизайна интерфейсов Apple Алан Дай перейдёт в Meta* и возглавит «креативную студию» в отделе Reality Labs

Подразделение занимается разработкой гарнитур Quest и «умных» очков и развитием сопутствующих технологий.Алан Дай. Источник: AppleАлан Дай пришёл в Apple ещё в 2006 году и с 2015 года возглавлял команду по дизайну пользовательских интерфейсов.Он курировал интерфейсы для шлема Apple Vision Pro, редизайн операционных систем с эффектом «жидкого стекла», сыграл одну из «центральных» ролей в дизайне многих нативных приложений, часов и iPhone X, в котором компания отказалась от физической кнопки «Домой» в нижней части устройства. Его команда также участвует в разработке будущих устройств для дома.В Meta* Дай с 31 декабря 2025 года возглавит «новую креативную студию» в отделе Reality Labs, которая, «объединяя дизайн, моду и технологии, определит следующее поколение продуктов и опыта», сообщил гендиректор компании Марк Цукерберг. По сведениям Bloomberg, дизайнер сфокусируется на интеграции нейросетей в пользовательские устройства.Действующие лиды дизайн-отдела Meta* будут подчиняться Даю, а сам он будет отвечать перед техдиректором Эндрю Босвортом. В Meta* также уйдёт ещё один дизайнер Apple Билли Соррентино.В Apple Дая заменит дизайнер Стивен Лемэй, который, по словам гендиректора Apple Тима Кука, «сыграл одну из ключевых ролей в дизайне всех важнейших интерфейсов компании с 1999 года».Для Apple это уже не первая «серьёзная потеря» за последнее время, подмечает Bloomberg. В 2022 году её покинул главный дизайнер Эванс Хэнки. В 2025 году она объявила об отставке операционного директора Джеффа Уильямса, а ещё компанию покинул глава ИИ-отдела Жомин Пан, перейдя в Meta*.Весной 2026 года из Apple уйдёт Джон Джаннандреа — старший вице-президент по ИИ-стратегии и машинному обучению.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости