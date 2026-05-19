Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Apple

Epic Games сообщила о возвращении Fortnite в App Store «по всему миру» — компания спорит с Apple об оплате встроенных покупок

Конфликт длится с 2020 года.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Игра вернулась в App Store «по всему миру», сообщила компания. Но отметила: пока Fortnite нет в австралийском магазине из-за продолжающегося судебного разбирательства Epic с Apple в стране.
  • Telegram-каналы «Эксплойт» и «КК» отмечают, что Fortnite есть также в российском регионе. В США Apple вернула игру в свой магазин весной 2025 года после пятилетнего перерыва.
  • Американская Epic спорит с Apple с 2020 года: тогда разработчик добавил в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила игру из своих магазинов, а Epic подала в суд.
  • В 2021 году cуд в США пришёл к выводу, что Apple не нарушает антимонопольное законодательство, то же заключил апелляционный суд. Но компанию обязали разрешить разработчикам добавлять ссылки на альтернативные способы платежей.
  • После ещё нескольких судебных разбирательств суд в США весной 2025 года решил, что Apple нарушила предписание суда от 2021-го, и заключил: компания не может брать комиссию за покупки вне приложений, блокировать «использование кнопок или других призывов к действию», ограничивать разработчиков в выборе стиля или места размещения ссылок.
  • Apple пытается оспорить это решение, в том числе в Верховном суде.
DTF
Карьера
Epic Games уволит 1000 сотрудников на фоне снижения активности игроков в Fortnite

Компания «тратит значительно больше, чем зарабатывает».

Источник: Epic Games

#новости #appstore #apple #epicgames #fortnite

3
1
1
18 комментариев