Epic Games сообщила о возвращении Fortnite в App Store «по всему миру» — компания спорит с Apple об оплате встроенных покупок

Конфликт длится с 2020 года.Скриншот vc.ruИгра вернулась в App Store «по всему миру», сообщила компания. Но отметила: пока Fortnite нет в австралийском магазине из-за продолжающегося судебного разбирательства Epic с Apple в стране.Telegram-каналы «Эксплойт» и «КК» отмечают, что Fortnite есть также в российском регионе. В США Apple вернула игру в свой магазин весной 2025 года после пятилетнего перерыва.Американская Epic спорит с Apple с 2020 года: тогда разработчик добавил в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила игру из своих магазинов, а Epic подала в суд.В 2021 году cуд в США пришёл к выводу, что Apple не нарушает антимонопольное законодательство, то же заключил апелляционный суд. Но компанию обязали разрешить разработчикам добавлять ссылки на альтернативные способы платежей.После ещё нескольких судебных разбирательств суд в США весной 2025 года решил, что Apple нарушила предписание суда от 2021-го, и заключил: компания не может брать комиссию за покупки вне приложений, блокировать «использование кнопок или других призывов к действию», ограничивать разработчиков в выборе стиля или места размещения ссылок.Apple пытается оспорить это решение, в том числе в Верховном суде.