ChatGPT научили управлять компьютером от лица пользователя, функция выйдет в первом квартале 2025 года — OpenAI

ИИ-агента Operator могут выпустить даже «на этой неделе», пишет The Information.Источник: UnsplashКомпания выпустит инструмент Operator, который позволит ChatGPT выполнять действия на компьютере вместо человека, в первом квартале 2025 года, рассказал директор по продуктам OpenAI Кевин Вейл в интервью The Wall Street Journal. В пример он привёл случай, когда ИИ смог зарегистрировать его детей на участие в футбольном матче.При этом издание The Information пишет, что Operator могут показать на этой неделе — до 26 января 2025 года.OpenAI также рассчитывает выпустить улучшенную рассуждающую модель o3-mini «очень скоро», а затем полноценную o3 «в феврале или марте» 2025 года.Вейл добавил, что скорость обучения ИИ увеличивается — компания перешла от o1 к o3 за три месяца и уже тренирует следующую модель.5 декабря 2024 года OpenAI выпустила полную версию модели рассуждений o1, она доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200 в месяц.22 января 2025 года OpenAI, Oracle и SoftBank создали компанию Stargate для строительства дата-центров в США с начальными инвестициями в $100 млрд.Ася КарповаChatGPT21 янвВ приложении ChatGPT для macOS нашли настройки управления компьютером от имени пользователя В 2024 году Bloomberg писало о планах OpenAI выпустить ИИ-агента Operator в январе 2025-го.#новости #openai
И восстали машины из пепла ядерного огня… А началось всё с движения мышкой вместо пользователя
Теперь свою историю браузера можно списать на ии ?
Оператор Т800
Бедный мой email. Спамеры и так научились рассылать на автомате, так теперь для них вообще все условия))
Я больше за телегу переживаю. Там уже сейчас на грани.
Люди не хотят платить. Они используют бесплатный GPT-4o mini.
$20 — это зарплата сотрудника в час в какой-нибудь глухой американской деревне. Или примерно 500₽ в России, т.к. зарплаты в 4 раза ниже. Нормальная цена за такого ассистента