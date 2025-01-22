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Ася Карпова
ChatGPT

ChatGPT научили управлять компьютером от лица пользователя, функция выйдет в первом квартале 2025 года — OpenAI

ИИ-агента Operator могут выпустить даже «на этой неделе», пишет The Information.

Источник: Unsplash
Источник: Unsplash
  • Компания выпустит инструмент Operator, который позволит ChatGPT выполнять действия на компьютере вместо человека, в первом квартале 2025 года, рассказал директор по продуктам OpenAI Кевин Вейл в интервью The Wall Street Journal. В пример он привёл случай, когда ИИ смог зарегистрировать его детей на участие в футбольном матче.
  • При этом издание The Information пишет, что Operator могут показать на этой неделе — до 26 января 2025 года.
  • OpenAI также рассчитывает выпустить улучшенную рассуждающую модель o3-mini «очень скоро», а затем полноценную o3 «в феврале или марте» 2025 года.
  • Вейл добавил, что скорость обучения ИИ увеличивается — компания перешла от o1 к o3 за три месяца и уже тренирует следующую модель.
  • 5 декабря 2024 года OpenAI выпустила полную версию модели рассуждений o1, она доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200 в месяц.
  • 22 января 2025 года OpenAI, Oracle и SoftBank создали компанию Stargate для строительства дата-центров в США с начальными инвестициями в $100 млрд.
Ася Карпова
ChatGPT
В приложении ChatGPT для macOS нашли настройки управления компьютером от имени пользователя

В 2024 году Bloomberg писало о планах OpenAI выпустить ИИ-агента Operator в январе 2025-го.

Скрытые настройки сочетаний клавиш для управления ИИ-агентом Operator. Источник: <a href="https://x.com/btibor91/status/1881110210867290191" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Тибор Блахо</a>  

#новости #openai

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62 комментария
Вася

И восстали машины из пепла ядерного огня… А началось всё с движения мышкой вместо пользователя

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1
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Спорное утверждение

Теперь свою историю браузера можно списать на ии ?

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Игорь Лесман

Оператор Т800

13
1
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Владимир Шевченко

Бедный мой email. Спамеры и так научились рассылать на автомате, так теперь для них вообще все условия))

10
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Бинарный Ёж

Я больше за телегу переживаю. Там уже сейчас на грани.

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Ruslan O.

Люди не хотят платить. Они используют бесплатный GPT-4o mini.

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Vlad

$20 — это зарплата сотрудника в час в какой-нибудь глухой американской деревне. Или примерно 500₽ в России, т.к. зарплаты в 4 раза ниже. Нормальная цена за такого ассистента

5
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