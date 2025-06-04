OpenAI намерена превратить ChatGPT в «суперассистента» — чтобы он заменил поиск и другие сервисы Google

Цель компании — сделать чат-бот персональным помощником по умолчанию на любом устройстве.Об этом говорится во внутреннем документе «ChatGPT: стратегия на первое полугодие 2025 года», представленном в ходе антимонопольного разбирательства Минюста США против Google, пишет Android Headlines.В первой половине «следующего года» (в каком именно — не уточняется) ChatGPT начнут превращать в «суперассистента» — того, кто «знает вас, понимает, что вам важно, и помогает с любыми задачами, которые мог бы выполнить умный, надёжный и чуткий человек с компьютером». В числе таких задач — поиск жилья, планирование отпуска, запись в спортзал и связь с юристом.OpenAI описывает ассистента как «интеллектуальную сущность с T-образным набором навыков» — широкими возможностями для повседневных дел и глубокой экспертизой в сложных задачах. Ассистент будет доступен везде — от сайта chatgpt.com и мобильных приложений до сторонних платформ.ChatGPT уже встроен в iOS как резервный ИИ: если Siri не справляется, система обращается к ChatGPT. OpenAI рассчитывает, что в будущем пользователи смогут выбрать его в качестве ассистента по умолчанию. В документе подчёркивается: «Компании не должны навязывать собственные ИИ-решения без предоставления пользователям справедливой альтернативы».Карина ПардаеваМнения2 июняГлава TechCrunch об «очеловечивании» ИИ: «Нам нужны не "ИИ-сотрудники", а "софт", который раскроет потенциал человека» Она призывает стартапы перестать называть нейросети «коллегами».#новости