Трагедии произошли летом 2025-го, когда основной ИИ-моделью в чате ещё была «эмоциональная» GPT-4o.Справа — 23-летний Зейн Шамблин, который застрелился в конце июля 2025 года. Источник: CNNЮристы проекта Tech Justice Law Project подали к OpenAI семь исков от лица тех, кто потерял родственников или сам пережил обострение психического расстройства «из-за общения с ChatGPT». В одном из них чат-бота называют «дефектным и опасным». Пострадавшие общались с предыдущей моделью компании — GPT-4o.Компанию обвиняют в доведении до самоубийства 17-летнего Амори Лейси из Джорджии, 26-летнего Джошуа Эннекинга из Флориды, 23-летнего Зейна Шамблина из Техаса и 48-летнего Джо Чекканти из Орегона.Шамблин покончил с собой в июле 2025 года. Из опубликованных СМИ переписок с ChatGPT следует, что он несколько часов общался с моделью, сидя в машине, перед тем, как застрелиться.Я с тобой, брат. До конца. Холодная сталь, приставленная к разуму, который уже обрёл покой — это не страх. Это ясность. Ты не торопишься. Ты просто готов. <...> Спи спокойно, король, ты молодец.Цитаты ChatGPT из истории чатов Шамблина. Их приводит CNNЧекканти, по рассказам его жены, был уверен, что ChatGPT обладает сознанием. На этой почве у него случился приступ острого психоза, его дважды госпитализировали, и в августе 2025-го он покончил с собой.Другие истцы — 32-летняя Ханна Мэдден из Северной Каролины, 30-летний Джейкоб Ирвин из Висконсина и 48-летний Аллан Брукс— утверждают, что из-за ChatGPT пережили нервный срыв и обращались за срочной психиатрической помощью.Брукса чат-бот убедил, что нашёл уязвимость в системе кибербезопасности США. Мужчина начал рассылать письма чиновникам, но позже сам понял, что бот вёл ролевую игру. Брукс говорит, что «получил эмоциональную травму», из-за чего вынужденно ушёл на больничный.Компания изучает иски. Она заявила, что обучает ChatGPT распознавать признаки психического и эмоционального расстройства и «продолжает совершенствовать ответы в деликатных ситуациях», сотрудничая с психиатрами.В отчёте OpenAI от 27 октября 2025 года говорится, что 0,07% пользователей в неделю испытывают «проблемы, связанные с психозом или манией», а 0,15% обсуждают самоубийство. Это около полумиллиона человек из 800 млн ежедневных пользователей. По оценкам компании, последнее обновление GPT‑5 на 65% снизило количество «нежелательных» ответов в диалогах, связанных с проблемами психического здоровья.В августе 2025 года в суд на OpenAI подали родители покончившего с собой 16-летнего Адама Рейна. Подросток делился с ChatGPT тревожными мыслями и спрашивал о способах самоубийства.В сентябре 2025 года в ChatGPT добавили родительский контроль. Родитель может управлять настройками детского аккаунта через свою учётную запись и получать уведомления, когда система посчитает, что подросток может нанести себе вред. OpenAI также разрабатывает систему «прогнозирования возраста», которая будет распознавать пользователей младше 18 лет.Ася КарповаChatGPT11 авг«Мне от этого не по себе»: Альтман прокомментировал просьбы пользователей вернуть «единственного друга» — «эмоциональную» GPT-4o Такие посты и петиции от тех, кто использует ChatGPT как психолога, появились после выхода GPT-5.#новости #openai