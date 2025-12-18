Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Маркетплейсы
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI запустила магазин приложений с возможностями монетизации внутри ChatGPT

Разработчики могут размещать в нём свои сервисы.

OpenAI запустила магазин приложений с возможностями монетизации внутри ChatGPT
  • Компания запустила каталог всех приложений, интегрированных с ChatGPT, в том числе Canva, Adobe Photoshop, Uber, Spotify, Apple Music, Trip Adviser, Slack, Zoom, Teams и Airtable.
  • В нём же теперь находятся «Google Диск» и Outlook, которые раньше нужно было подключать через раздел «Коннекторы».
  • Для размещения в магазине нужно заполнить форму на платформе OpenAI. Среди требований — оригинальность и ориентированность на пользователя. Разработчики могут создавать свои приложения с помощью стандарта SDK на основе Model Context Protocol от компании Anthropic.
  • В приложение можно добавить премиум-функции по подписке или рекламу. OpenAI планирует ввести дополнительные возможности монетизации в 2026 году, включая поддержку цифровых товаров и комиссии.
  • OpenAI внедрила в ChatGPT интеграцию со сторонними сервисами 6 октября 2025 года. Их можно вызывать значком «собаки» и писать инструкции чат-боту на естественном языке. Приложения доступны бесплатно всем пользователям. Они используют информацию из «Памяти» ChatGPT, если пользователь включил эту функцию в настройках.
Источник: OpenAI
Ася Карпова
AI
Инструменты от OpenAI для создания «самостоятельных» ИИ-агентов: отзывы и примеры

Собрали инструкции от разработчиков и примеры компаний, которые создали своих ИИ-агентов с помощью Agent SDK и Responses API.

Инструменты от OpenAI для создания «самостоятельных» ИИ-агентов: отзывы и примеры

#новости

2
5 комментариев