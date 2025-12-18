OpenAI запустила магазин приложений с возможностями монетизации внутри ChatGPT

Разработчики могут размещать в нём свои сервисы.Компания запустила каталог всех приложений, интегрированных с ChatGPT, в том числе Canva, Adobe Photoshop, Uber, Spotify, Apple Music, Trip Adviser, Slack, Zoom, Teams и Airtable.В нём же теперь находятся «Google Диск» и Outlook, которые раньше нужно было подключать через раздел «Коннекторы».Для размещения в магазине нужно заполнить форму на платформе OpenAI. Среди требований — оригинальность и ориентированность на пользователя. Разработчики могут создавать свои приложения с помощью стандарта SDK на основе Model Context Protocol от компании Anthropic.В приложение можно добавить премиум-функции по подписке или рекламу. OpenAI планирует ввести дополнительные возможности монетизации в 2026 году, включая поддержку цифровых товаров и комиссии.OpenAI внедрила в ChatGPT интеграцию со сторонними сервисами 6 октября 2025 года. Их можно вызывать значком «собаки» и писать инструкции чат-боту на естественном языке. Приложения доступны бесплатно всем пользователям. Они используют информацию из «Памяти» ChatGPT, если пользователь включил эту функцию в настройках.Источник: OpenAIАся КарповаAI13 марИнструменты от OpenAI для создания «самостоятельных» ИИ-агентов: отзывы и примеры Собрали инструкции от разработчиков и примеры компаний, которые создали своих ИИ-агентов с помощью Agent SDK и Responses API.#новости