The Information: OpenAI рассматривает формат рекламы в виде спонсорских рекомендаций в ответах ChatGPT

OpenAI выложила вакансию на должность инженера по внедрению маркетинговых инструментов 25 сентября 2025 года. В начале сентября The Information со ссылкой на отчёт для инвесторов писало, что компания планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации рассматривают — не уточняло.