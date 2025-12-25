The Information: OpenAI рассматривает формат рекламы в виде спонсорских рекомендаций в ответах ChatGPT

Представитель компании заявил, что маркетинговый отдел изучает несколько вариантов рекламы.Так стали выглядеть ответы ChatGPT, после того как компания обновила поиск по интернету. Источник: OpenAIСотрудники компании обсуждают форматы рекламы внутри чат-бота, пишет издание The Information со ссылкой на источники. Один из вариантов — ChatGPT будет рекомендовать продукты спонсоров в ответах. Например, посоветует продукты Sephora на просьбу подобрать тушь.Маркетинговый отдел также представил макет с рекламными баннерами на боковой панели — предложения от компаний будут высвечиваться рядом с соответствующим запросом.Второй вариант — всплывающие объявления. Их планируют показывать после того, как пользователь запросит дополнительную информацию. Например, если при планировании поездки в Барселону он нажмёт на предложение посетить храм «Саграда Фамилия», появятся ссылки на туроператоров.Представитель OpenAI подтвердил изданию, что компания «изучает», как могут выглядеть рекламные вставки. Он подчеркнул, что нововведения не должны разрушить «доверительные отношения» людей с ChatGPT.В декабре 2025 года некоторые пользователи ChatGPT заметили, что в диалогах стали появляться блоки с предложениями подключить сторонние приложения. 5 декабря главный научный сотрудник компании Марк Чен заявил, что OpenAI отключила эти блоки на время работы над улучшением качества ответов моделей.OpenAI выложила вакансию на должность инженера по внедрению маркетинговых инструментов 25 сентября 2025 года. В начале сентября The Information со ссылкой на отчёт для инвесторов писало, что компания планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации рассматривают — не уточняло.В марте 2025-го глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что «надеется» на возможность расширить бизнес без рекламы. Его устраивали объёмы продаж подписок.#новости