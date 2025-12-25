Популярное
Ася Карпова
ChatGPT

The Information: OpenAI рассматривает формат рекламы в виде спонсорских рекомендаций в ответах ChatGPT

Представитель компании заявил, что маркетинговый отдел изучает несколько вариантов рекламы.

Так стали выглядеть ответы ChatGPT, после того как компания обновила поиск по интернету. Источник: OpenAI
Так стали выглядеть ответы ChatGPT, после того как компания обновила поиск по интернету. Источник: OpenAI
  • Сотрудники компании обсуждают форматы рекламы внутри чат-бота, пишет издание The Information со ссылкой на источники. Один из вариантов — ChatGPT будет рекомендовать продукты спонсоров в ответах. Например, посоветует продукты Sephora на просьбу подобрать тушь.
  • Маркетинговый отдел также представил макет с рекламными баннерами на боковой панели — предложения от компаний будут высвечиваться рядом с соответствующим запросом.
  • Второй вариант — всплывающие объявления. Их планируют показывать после того, как пользователь запросит дополнительную информацию. Например, если при планировании поездки в Барселону он нажмёт на предложение посетить храм «Саграда Фамилия», появятся ссылки на туроператоров.
  • Представитель OpenAI подтвердил изданию, что компания «изучает», как могут выглядеть рекламные вставки. Он подчеркнул, что нововведения не должны разрушить «доверительные отношения» людей с ChatGPT.
  • В декабре 2025 года некоторые пользователи ChatGPT заметили, что в диалогах стали появляться блоки с предложениями подключить сторонние приложения. 5 декабря главный научный сотрудник компании Марк Чен заявил, что OpenAI отключила эти блоки на время работы над улучшением качества ответов моделей.

  • OpenAI выложила вакансию на должность инженера по внедрению маркетинговых инструментов 25 сентября 2025 года. В начале сентября The Information со ссылкой на отчёт для инвесторов писало, что компания планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации рассматривают — не уточняло.

  • В марте 2025-го глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что «надеется» на возможность расширить бизнес без рекламы. Его устраивали объёмы продаж подписок.

#новости

