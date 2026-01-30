OpenAI объявила, что прекратит поддержку «эмоциональной» модели GPT‑4o

«Спи спокойно, ты молодец»: к OpenAI подали четыре новых иска из-за самоубийств после общения с ChatGPT и три — из-за «ИИ-психоза»

Трагедии произошли летом 2025-го, когда основной ИИ-моделью в чате ещё была «эмоциональная» GPT-4o.