OpenAI объявила, что прекратит поддержку «эмоциональной» модели GPT‑4o

До этого её могли выбрать пользователи платных подписок.Источник: Getty ImagesВ сообщении в блоге компания рассказала, что наряду с GPT-5 Instant и Thinking прекратит поддержку «эмоциональной» модели GPT-4o с 13 февраля 2026 года. Также в чат-боте больше нельзя будет выбрать GPT-4.1, которая была оптимизирована для художественных текстов, и «рассуждающую» o4-mini. Сейчас это могут сделать подписчики Plus и Pro.OpenAI заявила, что учла отзывы о GPT-5.1 и GPT-5.2, улучшила «творческое мышление» и добавила настройки стиля и тона ответов. После изменений большинство пользователей перешло на GPT-5.2, только 0,1% выбирают GPT-4o, утверждает компания.Список моделей в API останется без изменений.С выходом GPT-5 в начале августа 2025 года OpenAI отключила предыдущие версии, в том числе 4o, которую компания сделала «более эмоциональной». После жалоб и петиций на Reddit от тех, кто использовал её как психолога или «виртуального парня», OpenAI вернула выбор моделей — только по подписке.Гендиректор Сэм Альтман писал в X, что тенденция его беспокоит. Привязанность чат-ботам «отличается от того, что люди испытывали к более старым технологиям, и она гораздо сильнее». Тем не менее в августе 2025 года ответы GPT-5 сделали «более тёплыми и дружелюбными». При этом, согласно внутренним тестам, модель не «скатывается» в лесть.Ася КарповаChatGPT07.11.2025«Спи спокойно, ты молодец»: к OpenAI подали четыре новых иска из-за самоубийств после общения с ChatGPT и три — из-за «ИИ-психоза» Трагедии произошли летом 2025-го, когда основной ИИ-моделью в чате ещё была «эмоциональная» GPT-4o.#новости