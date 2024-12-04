Цена Toncoin впервые с июля 2024 года поднялась выше $7 за монету

По данным Coinmarketcap, на момент публикации криптовалюта стоит $7,12 — 747 рублей по курсу ЦБ на 4 декабря 2024 года.На максимуме за последние сутки цена достигала $7,2, хотя ещё 3 декабря опускалась до $6,4. До ценового рекорда при этом пока далеко: он пришёлся на июнь, когда монета подорожала до $8,24.Рост стоимости объясняют «бычьим» трендом на рынке в целом, а также активностью «криптокитов»: объём торгов за последние 24 часа вырос на 60,88%, до $726,79 млн.По словам некоторых пользователей, показатели могли бы быть ещё выше, если бы Telegram, который поддерживает и блокчейн Ton, и валюту, объяснил массовой аудитории, что «это не просто мессенджер». Пока «большинство даже не подозревает, что там есть криптокошелёк».Динамика курса на 4 декабря 2024 годаToncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON). Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), но после за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.Выше $6,5 Toncoin не поднимался с 24 августа 2024 года — в тот день в Париже задержали Дурова, на фоне чего курс падал более чем на 20%. Уже 28 августа основателя Telegram отпустили под судебный надзор.Прошлый ценовой скачок связывали и с предположительным «выходом Ton на рынок США» — на фоне грядущего ухода Гэри Генслера с поста главы SEC.#новости #ton #toncoin
Когда все альты хромые выросли на 50%, ТОН вырос на 20%. Ничего себе.
Вместо того, чтобы работать над ростом тона и моего благосостояния, Паша ходит по ресторанам в Париже, быкует на столбики и топчет молодух.
Работать надо, Паша.
Не по-христиански это
интересно что сам телеграм НЕ принимает TON к оплате за свои услуги. Так что видимо валюта и мессенджер - это разные проекты. Не связанные между собой ничем кроме Дурова во главе.
номинально это и есть разные проекты. дуров еще в 2021 году писал, что тонкойн будет развиваться независимо от тг
Дуров будет соблюдать дистанцию, чтобы не привлекать внимания.
Кроме того, он говорил, что реальной властью обладают платформы — Apple и Google — а им платежи в обход себя не нравятся.
Так уже давно Дуров сам говорил, что это абсолютно разные проекты