Hamster Kombat запустил «игровой» протокол на базе блокчейна TON

Hamster Network использует Tycho компании Broxus — одного из разработчиков Everscale. После того как [те] несколько раз переработали оригинальный TON и осознали, что при нагрузке финальность транзакций страдает из-за шардинга, Broxus за 1,5 года разработал с нуля новый протокол. <...>

Tycho полностью совместим с TON и при этом значительно быстрее и дешевле — даже без шардинга. Для сравнения: во время «дропа» токена $HMSTR сеть TON достигала пикового показателя около 350 TPS (число транзакций в секунду), а тестовая сеть Tycho уже четыре месяца стабильно «просто работает» с переменной нагрузкой от 2000 до 6000 TPS не потея.

Верхняя граница производительности ещё не определена, но в некоторых тестах удавалось достичь 24 тысяч TPS. Это на реальной распределённой сети с серверами в Америке, Европе и России, а не на подстроенной тестовой сети в одном дата-центре.