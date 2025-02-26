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Полина Лааксо
Крипто

Hamster Kombat запустил «игровой» протокол на базе блокчейна TON

Решение второго уровня обеспечит скорость и масштабируемость, говорят в проекте.

  • С запуском L2-сети Hamster Network — инфраструктуры для «требовательных» децентрализованных приложений и игр — помогала команда TON. По словам разработчиков, она уже поддерживает кошелёк SparX, мост, децентрализованный обменник и блокчейн-«эксплорер».
  • Сеть работает на базе движка TON Virtual Machine. Смарт-контракты полностью совместимы с TON, что обеспечит «бесшовный перенос» приложений. Для оплаты газа (вычислительных мощностей, нужных для выполнения транзакций) будут использовать токен $HMSTR.
  • Для тестирования сети запустили программу Hamster Boost — за проверочные задания можно получить вознаграждение в $TON. По данным Telegram, у бота Hamster Boost 2,14 млн ежемесячно активных пользователей (тех, что хоть раз им воспользовались в рамках месяца).
  • В Telegram-сообществах обсуждают, что разработчики «взяли завалявшийся open-source-блокчейн и переклеили ярлыки». В частности речь о протоколе Tycho. Команда Hamster Kombat же ещё в январе 2025 года объявила Tycho как партнёра, который «поможет развернуть производительную сеть». За партнёрство проголосовали участники DAO-структуры проекта.

Hamster Network использует Tycho компании Broxus — одного из разработчиков Everscale. После того как [те] несколько раз переработали оригинальный TON и осознали, что при нагрузке финальность транзакций страдает из-за шардинга, Broxus за 1,5 года разработал с нуля новый протокол. <...>

Tycho полностью совместим с TON и при этом значительно быстрее и дешевле — даже без шардинга. Для сравнения: во время «дропа» токена $HMSTR сеть TON достигала пикового показателя около 350 TPS (число транзакций в секунду), а тестовая сеть Tycho уже четыре месяца стабильно «просто работает» с переменной нагрузкой от 2000 до 6000 TPS не потея.

Верхняя граница производительности ещё не определена, но в некоторых тестах удавалось достичь 24 тысяч TPS. Это на реальной распределённой сети с серверами в Америке, Европе и России, а не на подстроенной тестовой сети в одном дата-центре.

Евгений Назаренко, валидатор Everscale (по его собственным словам)
Источник фото: IntelliNews
Источник фото: IntelliNews
  • Telegram-игра Hamster Kombat запустилась в марте 2024 года. На 26 февраля 2025 года количество ежемесячно активных игроков, по данным Telegram, составляет 11,5 млн, хотя ранее превышало 100 млн.
  • Основатели проекта вдохновлялись успехом «кликера» Notcoin, «популярностью игр в соцсетях 2010-х», а также бумом мемных криптовалют и акций. Источники The Bell говорили, что за игрой может стоять соучредитель CarPrice Эдуард Гуринович, который уточнял только то, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России.
  • 26 сентября 2024 года на криптобиржах состоялся листинг токена $HMSTR. В первый час цена на некоторых площадках доходила до $0,013-0,018, а к 29 сентября упала до $0,005. На 26 февраля 2025 года токен стоит $0,0017. Недовольные пользователи называют игру «крупнейшим скамом в истории» и говорят: это не Hamster Kombat, а Scamster Kombat.

#новости #hamsterkombat

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