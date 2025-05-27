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Карина Пардаева
Крипто

Медиатехнологическая компания семьи Трампа запланировала привлечь $3 млрд для покупки криптовалют — FT

Президент США и его семья стали ярыми сторонниками цифровых активов, отмечает издание.

Дональд и Мелания Трамп. Источник: Reuters
Дональд и Мелания Трамп. Источник: Reuters
  • По данным Financial Times, Trump Media & Technology Group (TMTG) намерена привлечь $2 млрд в виде «нового капитала» и ещё $1 млрд — за счёт выпуска конвертируемых облигаций. Компания может сообщить о привлечении инвестиций «на этой неделе» — до 1 июня 2025 года.
  • Условия и объём размещения пока не окончательны. По словам двух источников издания, объём выпуска увеличили на фоне высокого интереса со стороны инвесторов.

  • Акции планируется разместить по рыночной цене — около $25,72 за бумагу. Рыночная капитализация TMTG оценивается почти в $6 млрд.

  • После переизбрания Трамп передал свои 53% в TMTG в доверительный фонд под управлением Дональда Трампа-младшего, который получил исключительные права на голосование и распоряжение активом.
  • Как отмечает FT, планы привлечь $3 млрд — это очередной пример растущей вовлечённости семьи Трампа в криптоиндустрию. Ранее они запустили мемкоины, а сам президент выпускал коллекции NFT в сети Polygon. Он также заявлял, что США должны стать «криптостолицей и биткоин-сверхдержавой».
  • В самой TMTG заявили, что «у Financial Times работают глупые журналисты, которые слушают ещё более глупые источники». Компания не стала комментировать свои дальнейшие планы.
  • В марте 2025 года Трамп подписал указ о крипторезерве. Его пополнят конфискованные в ходе уголовных и гражданских дел биткоины, находящиеся в распоряжении Минфина США. Биткоины из резерва не подлежат продаже.
Ася Карпова
Крипто
В Белом доме прошёл криптосаммит — Трамп снова обещал превратить США в «биткоин-супердержаву», но инвесторов не воодушевил

Рынок отреагировал падением.

Источник: The New York Times

#новости #trump

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