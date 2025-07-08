Основатель Binance раскритиковал TON Foundation за «обманчивый маркетинг» и «памп» цены на Toncoin после сообщений о «золотых» визах ОАЭ за стейкинг

По словам Чанпэна Чжао, такое поведение «вредит криптоиндустрии».Предприниматель считает, что TON Foundation стоило сразу расписать детали программы, вместо того чтобы вводить пользователей в заблуждение.Нативная криптовалюта проекта — Toncoin — отреагировала на первоначальный анонс о визовой программе ростом: с $2,7 до $3,03.Динамика курса Toncoin. Источник: Coinmarketcap6 июля 2025 года НКО TON Foundation рассказала о возможности получить «золотую» визу ОАЭ на десять лет за стейкинг TON на сумму $100 тысяч и комиссию в размере $35 тысяч. Обещали, что на обработку заявки ушло бы не три-шесть месяцев, как обычно бывает, а до семи недель.Чанпэн Чжао уже тогда выразил сомнения в правдивости анонса. Сказал, что поддерживает Дурова, но руководствуется принципом «доверяй, но проверяй». Доказательств он не нашёл: сообщений о визе за стейкинг на официальном госсайте не было; за помощь с заявлением агенты обычно берут $1000 комиссии, а не $35 тысяч; гарантии выдачи не разъяснили.7 июля Федеральное управление по идентификации, гражданству, таможне и безопасности портов, Управление по ценным бумагам и биржевым товарам, а также Управление по регулированию виртуальных активов опубликовали совместное опровержение. В нём ведомства уточнили, что за инвестиции в цифровые валюты «золотые» визы не дают.После этого с разъяснением выступила сама TON Foundation. Там сказали, что информацию о выдаче «золотых» виз за стейкинг «распространили [в соцсетях] преждевременно», а формальных отношений между организацией и правительством страны нет. Само по себе заявление на визу не гарантировало бы выдачу — решение принимают госорганы в соответствии с законами ОАЭ.Артур ТомилкоКриптовчера«Получение визы не гарантируется»: в TON Foundation заявили об отсутствии официальных договорённостей с правительством ОАЭ о выдаче «золотых» виз за стейкинг TON Это частная инициатива, которая реализуется совместно с «лицензированным партнёром», уточнили в организации.#новости #ton