Дональд Трамп задумал избавиться от Tesla Model S, которую приобрёл в знак поддержки Илона Маска — СМИ

Президент США хочет продать или отдать её.Об этом пишут WSJ, The Washington Post и ABC News со ссылкой на представителя администрации. Трамп купил электромобиль Tesla в марте 2025 года, осмотрев различные модели на Южной лужайке Белого дома, которую тогда превратили в «демозал».В том месяце в США и других странах развернулось протестное движение Tesla Takedown: оно призывало «продавать машины Tesla, сбрасывать акции и выходить на пикеты». Его участники выражали несогласие с действиями Маска в роли советника Трампа.Движение задумывалось мирным, но не обошлось без случаев вандализма. Президент США приравнивал их к «внутреннему терроризму», вандалов называл «террористами», а протесты — «организованной акцией», предположительно, спонсируемой «левыми». Купив Tesla, он ещё раз выразил свою поддержку Маску.В апреле на заседании кабинета министров Трамп подчеркнул, что отдал за машину «кучу денег», хотя на самом деле она ему «не сдалась». Правда, вместе тем он отмечал и «красоту» моделей Tesla, и качество. По словам журналистов, вечером 5 июня Tesla всё ещё стояла у Западного крыла Белого дома.Источник фото: UniladМаск поддерживал политика на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Трамп называл Маска «звездой», «особенным», «супергением», которого нужно «беречь».В конце мая предприниматель «с почестями» оставил должность «специального государственного служащего» в администрации президента в связи с истечением срока полномочий. А уже через несколько дней раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. По его мнению, поправки увеличат «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».Политик после этого заявил, что разочарован предпринимателем. А тот — что без него Трамп бы не стал президентом. Трамп в ответ пригрозил лишить Маска госконтрактов. А последний объявил об отзыве кораблей Dragon, которые SpaceX строила по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС, хоть через пару часов и передумал.Акции Tesla отыгрывают падение от 5 июня: на 19:55 мск бумаги торгуются на отметке $300,4.#новости #tesla