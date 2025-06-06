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Полина Лааксо
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Дональд Трамп задумал избавиться от Tesla Model S, которую приобрёл в знак поддержки Илона Маска — СМИ

Президент США хочет продать или отдать её.

  • Об этом пишут WSJ, The Washington Post и ABC News со ссылкой на представителя администрации. Трамп купил электромобиль Tesla в марте 2025 года, осмотрев различные модели на Южной лужайке Белого дома, которую тогда превратили в «демозал».
  • В том месяце в США и других странах развернулось протестное движение Tesla Takedown: оно призывало «продавать машины Tesla, сбрасывать акции и выходить на пикеты». Его участники выражали несогласие с действиями Маска в роли советника Трампа.
  • Движение задумывалось мирным, но не обошлось без случаев вандализма. Президент США приравнивал их к «внутреннему терроризму», вандалов называл «террористами», а протесты — «организованной акцией», предположительно, спонсируемой «левыми». Купив Tesla, он ещё раз выразил свою поддержку Маску.
  • В апреле на заседании кабинета министров Трамп подчеркнул, что отдал за машину «кучу денег», хотя на самом деле она ему «не сдалась». Правда, вместе тем он отмечал и «красоту» моделей Tesla, и качество. По словам журналистов, вечером 5 июня Tesla всё ещё стояла у Западного крыла Белого дома.
Источник фото: Unilad
Источник фото: Unilad
  • Маск поддерживал политика на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Трамп называл Маска «звездой», «особенным», «супергением», которого нужно «беречь».
  • В конце мая предприниматель «с почестями» оставил должность «специального государственного служащего» в администрации президента в связи с истечением срока полномочий. А уже через несколько дней раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. По его мнению, поправки увеличат «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».
  • Политик после этого заявил, что разочарован предпринимателем. А тот — что без него Трамп бы не стал президентом. Трамп в ответ пригрозил лишить Маска госконтрактов. А последний объявил об отзыве кораблей Dragon, которые SpaceX строила по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС, хоть через пару часов и передумал.
  • Акции Tesla отыгрывают падение от 5 июня: на 19:55 мск бумаги торгуются на отметке $300,4.

#новости #tesla

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