Дональд Трамп пообещал, что США проверят госконтракты с компаниями Илона Маска

Накануне он пригрозил лишить предпринимателя госконтрактов и субсидий.Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами. Слова президента США приводит пресс-пул Белого дома. Так Трамп ответил на вопрос, насколько серьёзно он рассматривает возможность разрыва госконтрактов с компаниями Маска.Мы рассмотрим всё. Это большие деньги, большие субсидии, поэтому мы рассмотрим. Только если это будет справедливо по отношению к нему и стране.Дональд ТрампОценивая нынешние отношения с Маском, Трамп отметил свою занятость внешнеполитической повесткой. «Я не думаю об Илоне. Я просто желаю ему всего наилучшего», — заявил он.Источник: Getty ImagesМаск поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Трамп называл Маска «звездой», «особенным», «супергением», которого нужно «беречь».В конце мая предприниматель «с почестями» оставил должность «специального государственного служащего» в администрации президента в связи с истечением срока полномочий. А уже через несколько дней раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. По его мнению, поправки увеличат «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».Политик после этого заявил, что разочарован предпринимателем. А тот — что без него Трамп бы не стал президентом. Трамп в ответ пригрозил лишить Маска госконтрактов. А последний объявил об отзыве кораблей Dragon, которые SpaceX строила по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС, хоть через пару часов и передумал.#новости