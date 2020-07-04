Про безопасность, робокурьеров и другие тренды изданию «Как есть» рассказала инвестиционный менеджер FoodPro.tech Анна Гишко.

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За время пандемии изменилось отношение к еде: сначала люди паниковали и закупали впрок гречку, потом перешли в режим экономии и стали больше готовить.

Я расскажу, как наш новый образ жизни повлияет на технологичные компании, которые нас кормят.

Доставка продуктов совершит прорыв

В условиях самоизоляции привычные людям способы получить еду перестали работать, и потребовались новые. Даже самые консервативные скептики попробовали заказать продукты онлайн.

По прогнозам, в этом году оборот рынка доставки продуктов и еды может увеличиться вдвое, до 248 млрд рублей. Эксперты думают, что рынок экспресс-доставки продуктов вырастет аж в 42 раза к концу 2020 года.

На фоне большого спроса в Москве и Санкт-Петербурге будет усиливаться конкуренция: с марта по май на российском рынке онлайн-торговли продуктами появилось около 30 новых игроков.

Доставка еды востребована не только в столице, но в других крупных городах РФ. Например, сервис KazanExpress рассказал, что спрос на их услуги на Урале и в Поволжье вырос на 418%.

Компании из Москвы и Санкт-Петербурга будут проникать в регионы — первые проекты уже запускаются — «Сбермаркет», например, работает уже в 86 городах России.

Крупный ритейл будет конкурировать с онлайн-проектами

Раньше доставку продуктов развивали онлайн-проекты, а сейчас в гонку включается крупный ритейл.

Например, оборот X5 Retail Group в первом квартале 2020 года вырос на 135% по сравнению с прошлым годом, их проекты Perekrestok.ru и «Доставка.Пятерочка» в апреле 2020 по совокупной выручке обошли многолетнего лидера онлайн-торговли продуктами — компанию «Утконос».

У продуктовых сетей развитая инфраструктура — склады, логистика, офлайн-магазины. К тому же их бренды хорошо известны потребителю. С этими ресурсами крупные ритейлеры быстрее сделают доставку продуктов прибыльной.

Мелким игрокам в новых условиях будет сложнее конкурировать и придется либо уйти с рынка, либо занять нишевые направления — например, не просто доставлять продукты, а предлагать наборы ингредиентов с рецептами. В последние три месяца спрос на такие продуктовые наборы вырос.

«Темные магазины» будут обгонять лидеров рынка в экспресс-доставке

Стремительно развивается экспресс-доставка из «дарк-сторов», или темных магазинов. Их изначально строят как склады, где заказ собирают за минуты. В итоге курьер привозит продукты за 15 минут. Так работают «Яндекс.Лавка» и «Самокат», и они уже конкурируют со старожилами: оба проекта в апреле 2020 выполнили почти в 4 раза больше заказов, чем «Утконос».

Самовывоз частично заменит курьерскую доставку

Будет развиваться новый для России самовывоз. Это модель, когда вы заказываете продукты заранее и потом забираете из магазина уже собранный заказ.

От такого сервиса выиграют и продавцы, и потребители. Людей привлечет новый опыт и экономия на доставке. Для ритейлеров самовывоз организовать дешевле, чем доставку на дом — сетевые магазины продуктов есть почти на каждой улице.

Российские и зарубежные рынки идут в ногу

В мире ситуация в целом похожа на российскую — сервисы удаленного заказа продуктов растут ударными темпами.

Китайский рынок онлайн-доставки продуктов, мировой лидер по развитости и объему, вырастет еще на 63% в 2020 году, если верить iiMedia Research. В 2019 году рост был 29%. В Китае онлайн-доставка начала быстро развиваться во время эпидемии SARS в 2002 году, и сейчас коронавирус снова подстегнул ее рост: в апреле-мае как минимум два китайских сервиса привлекли по 300 миллионов долларов.

В Европе один из самых развитых рынков ритейла — Великобритания. Местный ритейлер Tesco за карантин увеличил количество интернет-заказов вдвое, у Sainsbury’s количество заказов в неделю выросло на 70%. Аналитики прогнозируют, что к концу года онлайн-продажи продуктов там вырастут больше, чем на четверть.

Американский проект Instacart показал шестикратный рост количества заказов по сравнению с этим же периодом 2019 года и привлёк в июне $225 млн, став одной из самых дорогих частных компаний в США.

На Западе уже развит самовывоз. Так работают американские сети Walmart и Kroger, а также Amazon. Скорее всего, мы к этому тоже придем, когда наш диджитал-ритейл раскачается.

Прогноз

Вряд ли в России и в мире сохранятся такие бешеные темпы роста, когда пандемия закончится. Скорее всего, рост перейдет в более органическую фазу, так как часть покупателей вернется к привычному офлайн-формату и еде вне дома. Однако рынок продолжит развиваться, так как есть те, кто попробовал сервис в период карантина и успел к нему привыкнуть.

Рынок доставки из ресторанов растет, но зарабатывать все сложнее

Российские сервисы по доставке ресторанной еды всё так же востребованы и растут, набирая новых курьеров и подключая новые рестораны. С началом карантина в три раза больше ресторанов захотели работать с «Яндексом» и «Delivery Club». В работу с сервисами включились и ритейлеры с собственной кулинарией — «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».

Delivery Club объявил о двукратном росте выручки в первом квартале 2020 года. Однако, по мнению компании, рост был связан не только с коронавирусом, но и с грамотной стратегией сервиса.

«Темные кухни» и похожие модели тоже чувствуют себя хорошо — некоторые даже умудряются закрывать инвестиционные раунды в разгар пандемии. Сразу два сервиса, «Кухня на районе» и «Варламов есть», в этом мае получили средства на развитие. Сервис по доставке готовой еды «Достаевский» сообщил об увеличении выручки на 20% с начала пандемии.

«Темная кухня» (dark kitchen) — это ресторан без зала: еду готовят на вынос, а заказы принимаются онлайн и доставляются силами агрегаторов.

Рестораны и агрегаторы в мире

За пределами России люди все сильнее привыкают к ресторанной еде у себя дома.

Согласно исследованиям, около 32% американцев заказывали еду из ресторанов во время карантина. Крупная компания Foodpanda сообщает об агрессивном росте в Азиатском регионе за время эпидемии — они представлены там в 12 странах.

Прогноз

Несмотря на карантинный рост заказов, зарабатывать на доставке из ресторанов будет становиться все сложнее. Такие проекты всегда очень много инвестировали в маркетинг, а теперь прибавились затраты на меры безопасности для курьеров и развитие бесконтактной доставки.

При этом на агрегаторы жалуются и рестораны, и курьеры, требуя для себя более выгодных условий. Крупные глобальные игроки вроде Uber Eats и Delivery Hero уже пересматривают свою стратегию — уходят из стран и сегментов, где не могут занять лидирующие позиции и заработать.

Тем не менее, в период карантина, необходимость развития этого сегмента рынка стала очевидна для многих. Поэтому можно ожидать повышение интереса инвесторов ко всей экосистеме доставки, включая сервисы, которые могут помочь сделать этот процесс быстрее и эффективнее. В краткосрочной перспективе это «темные кухни», в долгосрочной — роботы.

«Темные кухни» останутся в тренде, но пока что это инвестиционные проекты, которые только доказывают эффективность своей бизнес-модели, активно расширяются, открывая новые локации и привлекая аудиторию простотой и удобством своего сервиса.

Спрос на «темные кухни», скорее всего, будет расти, но эта модель сложна в операционном плане: например, сервис Uber Eats уже отказался от развития своих «темных кухонь».

Ритейл станет безопаснее

Рабочий способ обезопасить людей в магазине — исключить из процесса покупки кассира. Технология называется «сканируй и покупай»: покупатель сам сканирует штрих-коды товаров телефоном и им же оплачивает покупку.

Такая модель уже развивается в России — у нас ее внедряет проект Briskly. По их информации, они подключают к своему продукту B-pay по 20 магазинов в день. «Азбука Вкуса», Сбербанк и Visa запустили магазин вообще без касс и продавцов. Проект похож на американский Amazon Go.

Менее радикальный вариант — кассы самообслуживания в обычных супермаркетах. В России их уже можно встретить, например, во «Вкусвиллах» и «Пятерочках».

Также продуктовые сети пробуют новые безопасные форматы и каналы продаж. Например, «Вкусвилл» и «Азбука Вкуса» продают свои продукты прямо в жилых домах через вендинговые автоматы. Если эта модель взлетит, скоро мы перестанем бегать за чипсами в магазин и будем покупать их у себя в подъезде.

Прогноз

Тренд на сокращение контактов между людьми будет сохраняться и даже усиливаться — самообслуживание выгодно и ритейлеру, и покупателю: торговые сети экономят на кассирах, а потребители получают безопасность, скорость и другие преимущества.

Усилится стремление к локализации и оптимизации

Продолжит расти спрос на местные продукты

В период пандемии люди обращаются к локальным маркам и продуктам. Глобализацию заменяет локализация всех процессов.

Актуальна безопасность еды, и многие отдают предпочтение местным производителям, плюс выходит еще и дешевле.

Например, выручка российского агрегатора фермерских продуктов «Ешь Деревенское» за период карантина выросла в 2,5 раза.

Городское фермерство идет в рост

Продуктам сегодня сложнее пересекать границы, поэтому все должно быть как можно ближе и под контролем. На этой волне развиваются городские вертикальные фермы, которые выращивают свежую зелень.

Они занимают немного места, требуют меньше человеческого труда, за счет гидропоники и аэропоники им требуется на 90% меньше воды. Сокращается время на логистику, так как зелень растет рядом с потребителем, поэтому попадает к нему на тарелку свежей.

Вертикальные фермы есть во всем мире. В США под них переоборудуют территории бывшего судостроительного цеха, в Европе фермы устанавливают в супермаркетах и на крышах. В России продукцию похожих проектов уже можно найти в рознице — обратите внимание на iFarm и «Местные Корни».

Прогноз

Эти тренды развивались и до эпидемии, а сейчас получили дополнительный толчок к развитию по ряду причин, экологических и экономических.

Компании задумаются о роботизации

Роботы в России

В России несколько проектов разрабатывают решения для автоматизации кухонь, но дальше пилотов дело пока не идет. Причина в том, что это не так эффективно для бизнеса — у нас все еще дешевый ручной труд, и оставить всё, как есть, часто выходит выгодней.

Также идет разработка роботов для доставки, но пока в режиме тестов.

Зато за время карантина у нас разработали и начали тестировать роботов-дезинфекторов. Такие продукты развивают «Аврора роботикс» и «Сбербанк».

Роботы в мире

Роботов уже используют как курьеров сразу несколько компаний. Например, сервис Postmates за время карантина уже доставил заказы тысячам семей в Лос-Анджелесе с помощью роботов. А Starship Technologies тестирует работу беспилотных роботов- доставщиков в разных странах мира и расширяет зону доставки в Великобритании.

Робот Starship Technologies

В апреле в Калифорнии был создан прецедент, когда власти разрешили сервису Nuro выводить на дороги беспилотные мини-автомобили, которые развозят еду.

И ритейл, и логистические компании все активнее используют роботов на своих складах — например, так поступают DHL и UPS. Пионер направления — Amazon, у него уже около 200 000 роботов.

Роботы на кухне — куда более неоднозначный сегмент. Недавние пионеры этого направления закрывают локации и увольняют персонал: например, испытывают сложности Zume (роботизированная пиццерия), CafeX (роботизированные кафе) и Creator (роботизированная бургерная).

Прогноз

Роботизация в общепите, обслуживании и доставке станет массовой, когда внедрить технологичные решения станет эффективнее, безопаснее и дешевле, чем использовать человеческий труд.

Однако сейчас растет безработица, снижаются зарплаты, обостряется конкуренция за места. Нанять повара-человека может выйти дешевле, чем построить автоматизированную кухню — это может затормозить роботизацию на какое-то время.

В любом случае, роботизация — это долгосрочный проект, который требует существенных вложений на старте и длительной интеграции, поэтому ближайшие 5–10 лет не стоит рассчитывать, что приготовление и доставку вашей еды возьмут на себя исключительно роботы.

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